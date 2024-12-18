Военным присвоят Military ID: Рада поддержала изменения в правила воинского учета, детали
Одобренный парламентариями законопроект предусматривает предоставление военным уникального электронного идентификатора Military ID, который должен упростить получение льгот и социальных услуг.
Верховная Рада поддержала в целом создание Единого государственного реестра военнослужащих и внедрение электронных сервисов для военных ВСУ и их семей, сообщил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
По словам нардепа, создание законопроект №12066 о создании Единого государственного реестра военнослужащих поддержали 254 депутата.
Алексей Гончаренко объяснил, какие изменения предусматривает одобренный законопроект:
- создание единого реестра воинского учета и электронных сервисов для военных и их семей;
- присвоение военнослужащим Military ID — уникального электронного идентификатора, благодаря которому военные смогут получать льготы и социальные услуги через государственные веб-порталы;
- интеграция реестра с Электронной системой здравоохранения с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов, что должно упростить обмен данными и позволить военнослужащим получать доступ к программам лояльности, скидкам и новым сервисам на платформе Армия+.
Информация в реестре будет храниться в течение 70 лет, отметил нардеп.
Об одобрении законопроекта в целом сообщил также народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, это решение упростит и усовершенствует ведение учета украинских военнослужащих.
Напомним, 17 декабря народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Верховная Рада поддержала законопроект о множественном гражданстве. Проект еще должен пройти второе чтение, и если его примут в целом, граждане Украины смогут получать иностранное гражданство, не отказываясь от украинского, сказали в Министерстве внутренних дел Украины.
16 декабря комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации одобрил законопроект, который обяжет мужчин с группами инвалидности пройти повторные осмотры с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.