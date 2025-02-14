З Малюком і його "міцними обіймами": у СБУ підготували креативні валентинки (фото)

Служба безпеки поділилась тематичними привітаннями з Днем усіх закоханих. Одна з валентинок від голови відомства Василя Малюка присвячена всім "щурам".

Related video

Служба безпеки привітала українців з Днем святого Валентина, але підійшла до цього з креативом. Неординарні валентинки 14 лютого опублікувала Національна академія СБУ.

"Якби СБУ писала валентинки, вони б могли виглядати ось так. Ми точно впевнені, що любити — це перш за все оберігати й захищати. Дякуємо всім, хто любить Україну, завжди тримає її у своєму серці й бореться за її майбутнє", — зазначила пресслужба.

Адресантами валентинок вказані: боєць ЦСО "А", контррозвідник, оператор БПЛА ЦСО "А", офіцер Кібердепартаменту, співробітниця ЦСО "А", офіцер СБУ, спецпризначенець ЦСО "А", оперативник і навіть керівник СБУ. Кожна з валентинок містить привітання, яке відповідає відправнику. Наприклад, кіберфахівець побажав українцям "залишати слід".

В усіх валентинках поле адресата порожнє, винятком стало лише привітання від Малюка. Він "привітав" з Днем усіх закоханих "щурів", пообіцявши їх "тримати міцно у своїх руках".

"Ти можеш вірити у що завгодно, окрім московського патріархату", — йдеться в іншій валентинці, від оперативника СБУ.

"Люблю розплутувати твої агентурні мережі", — зазначено в іншому "романтичному" привітанні, адресованому від контррозвідника.

Фото: Національна академія СБУ Фото: Національна академія СБУ Фото: Національна академія СБУ Фото: Національна академія СБУ Фото: Національна академія СБУ Фото: Національна академія СБУ Фото: Національна академія СБУ Фото: Національна академія СБУ Фото: Національна академія СБУ Фото: Національна академія СБУ

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі спрогнозували сніг на День святого Валентина. Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що погода в Україні змінюється, і це — лише початок.

Фокус публікував добірку з 6 романтичних мінісеріалів, які радить переглянути у День всіх закоханих.