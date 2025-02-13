В Україну прийде довгоочікувана зима: яка буде погода на День святого Валентина (карти)

В Укргідрометцентрі попередили, що на День усіх закоханих засніжить. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що це — лише початок.

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Синоптики поділились прогнозом погоди на завтра. День святого Валентина в Україні порадує закоханих справжньою зимовою погодою. Про це 13 лютого повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода на завтра: що прогнозують на День святого Валентина

"Найближчої доби синоптична ситуація змінюватиметься: холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а до України переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи, тож у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі", — зазначила пресслужба.

14 лютого в Україні буде хмарно. На півночі, а також у Вінницькій та Черкаській областях обіцяють невеликий сніг. У західних регіонах буде сніг з дощем.

На заході очікується від нуля до -5 градусів вночі, від нуля до +5 — вдень. У решті областей вночі буде 3-8 градусів морозу, найхолодніше буде на сході — до -13. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від -2 до +3 градусів, тепліше буде лише у південних регіонах — 4-9 градусів тепла.

Прогноз температури в Україні на День усіх закоханих Фото: Укргідрометцентр

На заході, а також місцями в північних, Вінницькій і Черкаській областях прогнозують ожеледицю. Вітер буде південно-західним, 7-12 м/с.

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У Києві й області 14 лютого також буде хмарно. Вночі опадів не передбачається, а от вдень пройде невеликий мокрий сніг. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. На дорогах може бути місцями ожеледиця.

У регіоні вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 3-8 градусів морозу, а вдень — від -2 до +3. У столиці вночі буде від -5 до -7, а вдень — від нуля до +2 градусів.

Прогноз погоди в Україні: попереду сніг і морози

Синоптикиня Наталка Діденко 13 лютого попередила про зміну погоди в Україні.

"До нас завітає атмосферний фронт зі снігом, нічними ще морозами, проте із короткочасним денним потеплінням, відлигою! Це буде красиво", — попередила вона.

Карта циклонів та антициклонів Фото: facebook Наталка Діденко

Однак експертка попередила, що через зміну погоди у метеозалежних людей можуть загостритись серцево-судинні та бронхо-легеневі недуги. З її слів, можливі головний біль, стрибки артеріального тиску та сонливість.

"Але! По-перше, все ж красиво, а по-друге, добре для фермерів та дачників, для рослинності, довкілля, яке вже предметно скучило за снігом", — наголосила Діденко.

Відповідно до її прогнозу, 14 лютого в Україні буде ще досить тепло, адже вдень очікуються "плюси". Холодний атмосферний фронт із північного заходу принесе сніг, але лише в частину регіонів.

Однак вже у суботу очікуються сильні опади: на сході, півдні й у центрі — сніг або мокрий сніг, на півдні — сніг з дощем.

"З цих вихідних в Україні знову відновиться холодна морозна погода. Послаблення холоду, за попередніми прогнозами, які потребуватимуть уточнення, можливе після 25-го лютого", — додала синоптикиня.

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