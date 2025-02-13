В Украину придет долгожданная зима: какая будет погода на День святого Валентина (карты)

В Укргидрометцентре предупредили, что на День всех влюбленных заснежит. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что это — только начало.

Related video

Синоптики поделились прогнозом погоды на завтра. День святого Валентина в Украине порадует влюбленных настоящей зимней погодой. Об этом 13 февраля сообщили в Укргидрометцентре.

Погода на завтра: что прогнозируют на День святого Валентина

"В ближайшие сутки синоптическая ситуация будет меняться: холодный воздух начнет отступать в восточном направлении, а в Украину переместится более теплая воздушная масса из Западной Европы, поэтому в большинстве областей температура повысится, особенно ночью", — отметила пресс-служба.

14 февраля в Украине будет облачно. На севере, а также в Винницкой и Черкасской областях обещают небольшой снег. В западных регионах будет снег с дождем.

На западе ожидается от нуля до -5 градусов ночью, от нуля до +5 — днем. В остальных областях ночью будет 3-8 градусов мороза, холоднее всего будет на востоке — до -13. Днем столбики термометров будут фиксировать от -2 до +3 градусов, теплее будет только в южных регионах — 4-9 градусов тепла.

Прогноз температуры в Украине на День всех влюбленных Фото: Укргидрометцентр

На западе, а также местами в северных, Винницкой и Черкасской областях прогнозируют гололед. Ветер будет юго-западным, 7-12 м/с.

Погода на завтра: как пройдет День святого Валентина в Киеве

В Киеве и области 14 февраля также будет облачно. Ночью осадков не предвидится, а вот днем пройдет небольшой мокрый снег. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. На дорогах может быть местами гололед.

В регионе ночью столбики термометров будут фиксировать 3-8 градусов мороза, а днем — от -2 до +3. В столице ночью будет от -5 до -7, а днем — от нуля до +2 градусов.

Прогноз погоды в Украине: впереди снег и морозы

Синоптик Наталья Диденко 13 февраля предупредила об изменении погоды в Украине.

"К нам придет атмосферный фронт со снегом, ночными еще морозами, однако с кратковременным дневным потеплением, оттепелью! Это будет красиво", — предупредила она.

Карта циклонов и антициклонов Фото: facebook Наталка Диденко

Однако эксперт предупредила, что из-за изменения погоды у метеозависимых людей могут обостриться сердечно-сосудистые и бронхо-легочные болезни. По ее словам, возможны головная боль, скачки артериального давления и сонливость.

"Но! Во-первых, все же красиво, а во-вторых, хорошо для фермеров и дачников, для растительности, окружающей среды, которая уже предметно соскучилась по снегу", — отметила Диденко.

Согласно ее прогнозу, 14 февраля в Украине будет еще достаточно тепло, ведь днем ожидаются "плюсы". Холодный атмосферный фронт с северо-запада принесет снег, но лишь в часть регионов.

Однако уже в субботу ожидаются сильные осадки: на востоке, юге и в центре — снег или мокрый снег, на юге — снег с дождем.

"С этих выходных в Украине снова возобновится холодная морозная погода. Ослабление холода, по предварительным прогнозам, которые потребуют уточнения, возможно после 25-го февраля", — добавила синоптик.

Напомним, в Украине официально отменили награждение выпускников школы золотыми и серебряными медалями. В Минобразования объяснили, как теперь будут выделять отличников.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, благодаря которому цены на популярные лекарственные средства уменьшатся на 30%. Снижение стоимости лекарств должно состояться уже с 1 марта 2025 года.