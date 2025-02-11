Солнце и аномальное атмосферное давление: синоптик рассказал, чем будет удивлять погода в Украине

Эксперт Виталий Постригань подчеркнул, что февраль ловко "отрабатывает" за аномально теплую зиму. Он рассказал, когда снова изменится погода.

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В Украине будет господствовать антициклон, который гарантирует "хорошую погоду", но метеозависимым людям будет нелегко. Об этом 10 февраля предупредил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Прогноз погоды: температура

Мощный антициклон "Эльвира" принес похолодание, в Черкасской области в выходные столбики термометров фиксировали 5-7 градусов мороза. Речь идет о показателях, ниже климатической нормы на 2-4 градуса. Самое морозное было ночью на 10 февраля, местами фиксировали даже до -12.

"Поэтому февраль ловко "отрабатывает" за аномально теплую зиму. Однако 13° мороза, самая низкая температура зимы 2024-2025, все же осталась в декабре. Надолго ли?", — отметил синоптик.

Он пояснил, что масштабный антициклон в большей части Европы заблокировал западно-восточный перенос воздушных масс, но северо-запада континента это не касается. Атлантическим циклонам и их атмосферным фронтам приходится обходить территории по более северным траекториям, перенося аномальное тепло аж за полярный круг.

Инфографика, прикрепленная синоптиком Фото: Виталий Постригань / Facebook

Согласно прогнозу погоды Постриганя, в течение недели за синоптическую ситуацию будет отвечать "Эльвира". Эксперт назвал этот антициклон "гарантом хорошей однотипной погоды".

Атмосфера будет в спокойном состоянии, осадки маловероятны, украинцы все чаще будут видеть солнце, погода ожидается маловетреная. Температура очень ниже климатической нормы на 2-3 градуса — от -7 до -12 ночью и около нуля днем.

Инфографика, прикрепленная синоптиком Фото: Виталий Постригань / Facebook

Прогноз погоды: атмосферное давление

Синоптик предупредил, что будет удерживаться аномально высокое атмосферное давление — 770 миллиметров ртутного столба. Он уточнил, что это — на 16 единиц выше средних значений в течение многих лет.

"Метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут испытывать дискомфортные ощущения", — проинформировал Постригань.

Он отметил, что рекорд аномально-высокого атмосферного давления в Черкасской области был установлен еще в 1977 году. Речь идет о 778 миллиметрах ртутного столба.

Прогноз погоды: будет снег

Предварительно, уже на выходных активизируется циклоническая деятельность над Балканами и Черным морем. Это приведет к изменению погоды.

"Атмосферное давление снизится до климатических значений, пройдут осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега", — сообщил руководитель гидрометцентра.

Напомним, согласно прогнозу погоды синоптика Наталки Диденко 11 февраля будет морозно, но без осадков. В Киеве днем столбики термометров будут фиксировать до -4 градусов.

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