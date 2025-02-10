В Украине ударит мороз до 15 градусов: где завтра будет холоднее всего и когда ждать снега

В ночные часы температура опустится до -6...-12 градусов, а в Карпатах столбики термометров будут показывать 15 градусов мороза. По данным синоптика Наталки Диденко, уже в конце недели возможен снег.

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Во вторник, 11 февраля, погода в Украине будет морозной, однако осадки не прогнозируются. Синоптик Наталья Диденко призвала не пренебрегать нынешними морозами и поделилась прогнозом погоды на завтра.

В ночные часы температура опустится до -6...-12 градусов, а днем будет колебаться от -2 до -6 градусов. Теплее будет на западе и юге страны, где температура прогнозируется на уровне -3...+3 градусов. На Закарпатье ожидается +4...+7 градусов.

В Киеве также прогнозируется сухая и морозная погода. Ночью температура составит -7...-9 градусов, а днем поднимется — -2...-4 градусов.

"В ближайшие дни морозы еще продлятся, с небольшими колебаниями. Снег вероятен в конце недели", — написала Диденко.

Погода в Украине: прогноз на 11 февраля

Согласно данным Укргидрометцентра, погода в Украине 11 февраля будет облачной с прояснениями, без осадков. На дорогах северо-востока страны местами возможна гололедица. Ветер восточного и северо-восточного направления, 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью опустится до -7...-12 градусов, в Карпатах -10...-15 градусов. Днем температура составит -1...-6 градусов, а на западе и юге страны — от -2 мороза до +3 тепла. Закарпатье будет самым теплым регионом — ночью -4...-9 градусов, днем +3...+8 градусов.

Погода в Киеве: прогноз на 11 февраля

В Киеве и области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточного направления, 3-8 м/с. В столице ночью -7...-9 градусов, днем -2...-4 градуса. В Киевской области температура ночью составит -7...-12 градусов, днем -1...-6 градусов.

Напомним, 8 февраля синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха предупреждала, что в Украину придут морозы местами до -14 градусов.

10 февраля директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказал, возможны ли отключения света в Украине из-за похолодания.