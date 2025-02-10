В Україні вдарить мороз до 15 градусів: де завтра буде найхолодніше і коли чекати снігу

У нічні години температура опуститься до -6…-12 градусів, а в Карпатах стовпчики термометрів показуватимуть 15 градусів морозу. За даними синоптикині Наталки Діденко, вже наприкінці тижня можливий сніг.

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У вівторок, 11 лютого, погода в Україні буде морозною, однак опади не прогнозуються. Синоптикиня Наталка Діденко закликала не легковажити нинішніми морозами і поділилася прогнозом погоди на завтра.

У нічні години температура опуститься до -6…-12 градусів, а вдень коливатиметься від -2 до -6 градусів. Тепліше буде на заході та півдні країни, де температура прогнозується на рівні -3…+3 градусів. На Закарпатті очікується +4…+7 градусів.

У Києві також прогнозується суха та морозна погода. Вночі температура складе -7…-9 градусів, а вдень підніметься — -2…-4 градусів.

"Найближчими днями морози ще потривають, з невеликими коливаннями. Сніг ймовірний у кінці тижня", — написала Діденко.

Погода в Україні: прогноз на 11 лютого

Згідно з даними Укргідрометцентру, погода в Україні 11 лютого буде хмарною з проясненнями, без опадів. На дорогах північного сходу країни місцями можлива ожеледиця. Вітер східного та північно-східного напрямку, 3-8 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 11 лютого Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі опуститься до -7…-12 градусів, у Карпатах -10…-15 градусів. Вдень температура становитиме -1…-6 градусів, а на заході та півдні країни — від -2 морозу до +3 тепла. Закарпаття буде найтеплішим регіоном — вночі -4…-9 градусів, вдень +3…+8 градусів.

Погода в Києві: прогноз на 11 лютого

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східного напрямку, 3-8 м/с. У столиці вночі -7…-9 градусів, вдень -2…-4 градуси. У Київській області температура вночі становитиме -7…-12 градусів, вдень -1…-6 градусів.

Нагадаємо, 8 лютого синоптик "Укргідрометцентру" Наталя Птуха попереджала, що в Україну прийдуть морози місцями до -14 градусів.

10 лютого директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко розповів, чи можливі відключення світла в Україні через похолодання.