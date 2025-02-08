Украину накроют морозы до -14: синоптики рассказали, где будет холоднее всего (фото)

Антициклон Elvira принесет в Украину сильное похолодание. Погоду на выходных и следующей неделе определит поле высокого атмосферного давления и арктический воздух, рассказала синоптик Наталья Птуха.

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В Украину скоро придут морозы местами до -14 градусов. Причина похолодания заключается в антициклоне Elvira, рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха изданию "Факты".

Погоду в Украине определит поле высокого давления и арктический воздух. Ожидается довольно мощный антициклон — такой уровень атмосферного давления бывает не часто, уточнила специалист.

В Крыму возможен небольшой снег

По прогнозам Птухи, осадков не предвидится, лишь в Крыму возможен небольшой снег. Ночная температура воздуха в Украине упадет до -10 градусов, холоднее всего будет в в Карпатах — от -7 до -14 градусов. Днем там потеплеет от -6 до 0 градусов.

Средняя дневная температура воздуха, по данным Птухи, составит от -4 до +1 градусов. При этом с 11 до 12 февраля также сохранится холодная погода от -4 до -10 градусов. В западных и южных областях возможно потепление до +3°С.

Кардинальных изменений погодных условий к концу следующей недели ждать не стоит. Температура может повыситься всего на пару градусов, добавляет синоптик.

Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует похолодание: Украина окажется на южной периферии антициклона Elvira с преобладающими восточными ветрами. На выходных 8 и 9 февраля в западных областях Украины сохранится погода без осадков, а в центральных и восточных регионах ожидается малооблачная погода, без осадков.

Напомним, синоптики прогнозировали в ближайшие пять дней в Киеве и области аномально высокое атмосферное давление. Также стоит ожидать усиление морозов.

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