Аномальное давление: синоптики дали неожиданный прогноз погоды в Киеве и области (фото)

Специалисты "Укргидрометцентра" советуют настроиться на морозную погоду, от которой уже отвыкли за теплую зиму. Ночью столбики термометра могут упасть до -10 градусов.

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Ближайшие пять дней в Киеве и области ожидается аномально высокое атмосферное давление. В то же время усилятся морозы ночью и сила ветра, сообщили специалисты Украинского гидрометцентра.

Метеозависимым украинцам рекомендуют учитывать реакцию организма на повышенное атмосферное давление. В регионе осадков в указанные дни не предвидится. Синоптики советуют настроиться на прохладную погоду, от которой украинцы успели отвыкнуть за эту зиму.

Температура воздуха будет сильно зависеть от облачности

Морозы придут вместе с северо-восточными потоками холодного воздуха из Арктики. В Укргидрометцентре также отметили, что февраль ведет себя "довольно ласково" как для последнего месяца зимы.

Температура воздуха будет значительно зависеть от облачности. Ожидается более ясная погода, поэтому ночью столбики термометра могут упасть до -5°…-10°. Днем будет теплее, в пределах небольших минусов. Ощущение холода усилит северо-восточный ветер.

Спасатели региона предупредили об опасности гололеда на дорогах.

"Утепляемся, запасаемся горячим чаем и теплыми одеялами. Если пойдете на улицу — не забывайте о шарфиках и перчатках", — отметили в ГСЧС.

Фокус ранее писал о погоде в Украине на следующей неделе. Погода в основном останется морозной благодаря антициклону.

"Укргидрометцентр" сообщал, что похолодание в Центральной Европе вызвано штормом "Эовин". Мощный циклон сформировался над Атлантикой.