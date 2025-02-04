Разрушительный шторм "Эовин" принес похолодание: в Украине заснежит (карта)

Синоптики спрогнозировали, какой будет погода 4 февраля. Столбики термометров будут фиксировать мороз даже днем, в регионах пройдет снег.

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4 февраля в Украине ожидается долгожданная зимняя погода. В некоторых регионах будет идти снег. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 4 февраля

Вторник должен быть облачным. Местами в Украине пройдет небольшой снег. Сухо будет в на крайнем западе. В юго-восточных и восточных областях возможна местами гололедица на дорогах.

Ветер будет северо-западным, его скорость будет достигать 5-10 м/с. Днем столбики термометров будут фиксировать от -3 до +2 градусов, морознее будет только в Карпатах — от нуля до 5 мороза.

Прогноз погоды на 4 февраля Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве и области также 4 февраля будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер также будет умеренным. Днем столбики термометров в регионе будут фиксировать от -3 до +2 градусов. В самой столице будет около нуля.

Виновник похолодания — "Эовин"

Ранее в Укргидрометцентре информировали, что похолодание в Центральной Европе вызвал шторм "Эовин". Речь идет о мощном среднеширотном циклоне, который сформировался над Атлантикой в результате интенсивного бароклинического процесса.

"Эовин" быстро углублялся из-за мощного струйного течения и высокой температуры океана, достигнув центрального давления 940-945 гПа. Скорость ветра достигала 183 км/ч, шторм вызвал массовые разрушения и перебои со светом в Великобритании и Ирландии. В прибрежных районах из-за волн 9-12 метров произошли подтопления. Также циклон существенно повлиял на атмосферную циркуляцию.

Напомним, в Мариупольском городском совете сообщили, что уже 15 километров прибрежной полосы Азовского моря загрязнено мазутом. Концентрированное пятно нефтепродуктов движется в направлении города.

В ГПСУ предупредили, что в Украине действуют мошенники, которые рассылают гражданам фейковые письма от портала "Дія". В ЦПД отметили, что не следует переходить по ссылкам и делиться личными данными.