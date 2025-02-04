Мазут с российских танкеров приближается к еще одному украинскому городу: что известно (фото)

Мазут, который вытек из российских танкеров после аварии в Керченском проливе, вскоре может представлять угрозу для временно оккупированного Мариуполя. 15 километров прибрежной полосы Азовского моря уже подверглись загрязнению из-за утечки вещества.

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Очевидцы сообщают о том, что зафиксировали движение мазута в направлении украинского города Мариуполь, который сейчас находится под оккупацией России. Еще раньше в Азовском море огромное пятно концентрированное пятно нефтепродуктов, однако россияне его убрали. Однако вскоре мазут заметили снова — на этот раз он движется именно в направлении города. Об этом стало известно 3 февраля из сообщения Мариупольского городского совета в Telegram-канале.

"15 километров прибрежной полосы Азовского моря загрязнены мазутом", — говорится в сообщении.

Большие скопления нефтепродуктов замечали в Азовском море и раньше: россияне, которые оккупировали украинское прибрежье, уверяли жителей Мариуполя и других городов в том, что убрали участок. Загрязнения достигали территории 300 км. кв. Сами россияне рассказывали, что сумели убрать почти 18 тонн нефтепродуктов, пишут в городском совете. Однако, похоже, от этого угроза загрязнения прибрежных районов Мариуполя не прошла.

"Мазут заметили снова. В частности он движется в направлении Мариуполя", — сообщают в Telegram-канале.

Мариупольский городской совет | мазут в направлении Мариуполя

В то же время россияне рассказывают жителям оккупированных территорий, что убирают последствия аварии танкеров в Керченском проливе еще с середины января, говорится в заметке.

Напомним, ранее мазут с российских танкеров добрался до побережья Одесской области. Там обнаружили двухкилометровый участок, загрязненный российским мазутом, как рассказывал эколог Иван Русев. По его словам, когда потеплеет, мазут, который спустился на дно, станет еще более ядовитым. Такая информация Фокусу стала известна 27 января.

Вскоре стало известно о том, что летний сезон в Одессе может оказаться под риском. В частности исследователи обнаружили остатки нефтепродуктов на территории национального парка "Тузловские лиманы". Тогда эколог заявил, что может понадобиться 10-15-20 лет на то, чтобы море очистилось. Об этом стало известно 2 февраля.

Также Фокус публиковал фото птиц в мазуте: они вымазались в результате аварии российских танкеров.