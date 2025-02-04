Мазут із російських танкерів наближається до ще одного українського міста: що відомо (фото)

Мазут, що витік із російських танкерів після аварії у Керченській протоці, невдовзі може становити загрозу для тимчасово окупованого Маріуполя. 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря вже зазнали забруднення через витік речовини.

Related video

Очевидці повідомляють про те, що зафіксували рух мазуту у напрямку українського міста Маріуполь, що зараз перебуває під окупацією Росії. Ще раніше в Азовському морі величезна пляма концентрована пляма нафтопродуктів, однак росіяни її прибрали. Однак невдовзі мазут помітили знову – цього разу він рухається саме у напрямку міста. Про це стало відомо 3 лютого з повідомлення Маріупольської міської ради у Telegram-каналі.

"15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом", – йдеться у повідомленні.

Великі скупчення нафтопродуктів помічали в Азовському морі і раніше: росіяни, які окупували українське прибережжя, запевняли мешканців Маріуполя та інших міст у тому, що прибрали ділянку. Забруднення сягали території 300 км. кв. Самі росіяни розповідали, що зуміли прибрати майже 18 тонн нафтопродуктів, пишуть у міській раді. Однак, схоже, від цього загроза забруднення прибережжя Маріуполя не минула.

"Мазут помітили знову. Зокрема він рухається в напрямку Маріуполя", – повідомляють у Telegram-каналі.

Маріупольська міська рада | мазут в напрямку Маріуполя

Водночас росіяни розповідають мешканцям окупованих територій, що прибирають наслідки аварії танкерів у Керченській протоці ще із середини січня, йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше мазут із російських танкерів дістався узбережжя Одещини. Там виявили двокілометрову ділянку, забруднену російським мазутом, як розповідав еколог Іван Русєв. За його словами, коли потеплішає, мазут, який спустився на дно, стане ще отруйнішим. Таку інформацію Фокусу стало відомо 27 січня.

Невдовзі стало відомо про те, що літній сезон в Одесі може опинитися під ризиком. Зокрема дослідники виявили залишки нафтопродуктів на території національного парку "Тузлівські лимани". Тоді еколог заявив, що може знадобитися 10-15-20 років на те, щоб море очистилось. Про це стало відомо 2 лютого.

Також Фокус публікував фото птахів у мазуті: вони вимазалися внаслідок аварії російських танкерів.