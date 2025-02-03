Мороз на улице и гололедица на дорогах: какая ожидается погода 4 февраля

Температура воздуха может опуститься до -2 градусов тепла. Также стоит ожидать небольшого снега, а в столице — гололедицу.

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Во вторник, 4 февраля, в Украине ожидается минусовая температура. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в ночные часы температура воздуха спустится до -1... -4 градусов мороза. В течение дня во вторник ожидается колебание температуры от -2 градусов мороза до +2 градусов тепла.

"Местами в Украине будет выпадать незначительный снег, так, больше для красивой картинки", — добавила эксперт.

В столице в этот день, 4 февраля, ожидается местами небольшой снег, а на дорогах гололедица. Ночью температура спустится до -1...-3 градусов мороза, днем ожидается около нуля.

По прогнозам Натальи Диденко, в дальнейшем в Украине будет наблюдаться прохладная или холодная погода. Ночью ожидается -3...-7 градусов мороза, днем от -3 градусов мороза до +3 градусов тепла.

"Ориентировочный прогноз, потребует уточнения, для более результативного планирования — с 19-го февраля есть вероятность усиления морозов", — отметила она.

Напомним, в феврале погода в Украине неожиданно изменится. В частности, снегопады накроют несколько областей, а морозы не дадут снежному покрову быстро растаять. В западных регионах температура опустится до -12 градусов мороза.

В целом средняя месячная температура в феврале будет от -3 до +2 градусов. Месячное количество осадков, вероятно, составит 25-65 мм, а это — меньше нормы. Снежить будет в основном на севере и востоке. В остальных областях ждать снежной погоды не стоит — если снег и выпадет, быстро растает.