Аномальная зима в Украине: какие регионы еще засыплет снегом в феврале

В Укргидрометцентре рассказали, что зима как таковая пока не наступила, несмотря на конец января в календаре, в среднем термометры фиксируют "плюсы". Однако скоро погода изменится.

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Январь этого года отличился аномальным теплом и отсутствием снега. Руководительница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии ТСН рассказала, ждать ли настоящей зимней погоды в феврале.

Погода на февраль 2025: будет ли мороз

Эксперт объяснила, что пока зимы как таковой в Украине не было — среднесуточная температура преимущественно была плюсовой.

"Такие зимы стали в Украине характерными, температурных минимумов за последние 20 лет не фиксируем, несколько морознее в Карпатах и на севере Сумщины и Черниговщины", — отметила она.

По прогнозу Укргидрометцентра, февраль начнется сравнительно низкими температурами, ведь с северо-запада и севера пришел арктический воздух. Одна преимущественно будет облачно, и морозы эти украинцы не особо почувствуют.

Погода на февраль 2025: какая будет температура

С 1 по 6 февраля ночная температура снизится до 5-8 градусов мороза. Днем столбики термометров будут фиксировать от нуля до -5 градусов.

"То есть три дня с 4 по 6 февраля будут считаться в этом году "зимними". В дальнейшем возможны колебания температуры, но в целом расчеты за февраль дают нам положительные температурные аномалии. Во второй половине месяца будет преобладать антициклональная или солнечная погода, поэтому значительных осадков не прогнозируется, месяц может быть сухим", — спрогнозировала Голеня.

Погода на февраль 2025 года: будет ли снег

Синоптик предположила, что будет снежить на севере и востоке. В остальных областях ждать снежной погоды не стоит — если снег и выпадет, быстро растает.

Средняя месячная температура в феврале будет от -3 до +2 градусов. То есть температура будет примерно такой же, как в январе.

В то же время месячное количество осадков, вероятно, составит 25-65 мм, а это — меньше нормы. В январе в южных регионах было 32 мм, а в западных и северных — 79 мм. То есть последний месяц зимы будет еще более сухим.

Напомним, синоптики спрогнозировали снег уже 5 и 6 февраля. Укргидрометцентр предполагает, что будет идти снег по всей стране.

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