Какой будет погода в Украине в последний день января: синоптик рассказала, ждать ли похолодания

В большинстве регионов Украины синоптики фиксируют температурные рекорды. 29 января в Киеве среднесуточная температура воздуха соответствовала показателям 3 апреля.

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Последний день января подарит украинцам еще немного тепла, однако смена погоды уже не за горами. Уже с началом февраля Украина почувствует похолодание, температура начнет постепенно снижаться. Прогноз погоды на завтра опубликовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, четверг, 30 января, в Украине является самым теплым днем из ближайшей синоптической перспективы.

Прогноз погоды на завтра

В пятницу, 31 января, дневная температура воздуха будет достигать +6...+9°C, на западе местами будет до +11°C. На юге страны задержится весенняя погода. Там столбики термометров поднимутся до +9...+14°C.

Согласно прогнозу погоды на завтра, существенные осадки в Украине маловероятны. Лишь в западных областях пройдут местами небольшие дожди или морось.

Киевляне встретят завершение января в относительно комфортных погодных условиях: в столице ночью +3...+5°C, днем около +7°C. Однако стоит быть готовыми к усилению юго-восточного ветра.

По словам Диденко, уже с субботы по всей Украине температура воздуха начнет снижаться, ожидается похолодание. Синоптик советует найти сегодня сто причин пойти на улицу, прогуляться по свежему воздуху и отрепетировать апрельскую температуру воздуха.

Температурные рекорды в Украине

Украинский гидрометеорологический центр сообщил о новых температурных рекордах, зафиксированных 29 января в разных регионах страны. В 17 городах дневные максимумы превысили предыдущие исторические показатели для этой даты.

Самые высокие температурные показатели дня:

Ивано-Франковск — +16,1°C

Симферополь — +15,6°C

Черновцы — +15,0°C

Херсон — +14,6°C

Наиболее аномально теплой погода оказалась на западе и юге страны.

Температурные рекорды в Украине 29 января Фото: Укргидрометцентр

В Киеве было 29 января было зафиксировано два температурных рекорда. Минимальная температура воздуха не опустилась ниже +6,3°С, что на 4,2°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 1936 и 1979 годов.

Кроме того, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила +7,1°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2002 года на 1,4°С. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 3 апреля.

Напомним, в трех районах Киева расцвели сакуры. В КГГА заявили, что 26 и 27 января температура воздуха достигла значений, которые соответствуют концу марта.