Якою буде погода в Україні в останній день січня: синоптикиня розповіла, чи чекати похолодання

У більшості регіонів України синоптики фіксують температурні рекорди. 29 січня у Києві середньодобова температура повітря відповідала показникам 3 квітня.

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Останній день січня подарує українцям ще трохи тепла, проте зміна погоди вже не за горами. Вже з початком лютого Україна відчує похолодання, температура почне поступово знижуватися. Прогноз погоди на завтра опублікувала синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, четвер, 30 січня, в Україні є найтеплішим днем з найближчої синоптичної перспективи.

Прогноз погоди на завтра

У п’ятницю, 31 січня, денна температура повітря сягатиме +6…+9°C, на заході місцями буде до +11°C. На півдні країни затримається весняна погода. Там стовпчики термометрів піднімуться до +9…+14°C.

Згідно з прогнозом погоди на завтра, істотні опади в Україні малоймовірні. Лише у західних областях пройдуть місцями невеликі дощі або мряка.

Кияни зустрінуть завершення січня у відносно комфортних погодних умовах: у столиці вночі +3…+5°C, удень близько +7°C. Однак варто бути готовими до посилення південно-східного вітру.

За словами Діденко, вже з суботи в усій Україні температура повітря почне знижуватися, очікується похолодання. Синоптикиня радить знайти сьогодні сто причин піти на вулицю, прогулятися по свіжому повітрю та відрепетирувати квітневу температуру повітря.

Температурні рекорди в Україні

Український гідрометеорологічний центр повідомив про нові температурні рекорди, зафіксовані 29 січня у різних регіонах країни. У 17 містах денні максимуми перевищили попередні історичні показники для цієї дати.

Найвищі температурні показники дня:

Івано-Франківськ – +16,1°C

Сімферополь – +15,6°C

Чернівці – +15,0°C

Херсон – +14,6°C

Найбільш аномально теплою погода виявилася на заході та півдні країни.

Температурні рекорди в Україні 29 січня Фото: Укргідрометцентр

У Києві було 29 січня було зафіксовано два температурні рекорди. Мінімальна температура повітря не опустилась нижче +6,3°С, що на 4,2°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 1936 та 1979 років.

Крім того, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала +7,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 2002 року на 1,4°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 3 квітня.

Нагадаємо, у трьох районах Києва розквітли сакури. У КМДА заявили, що 26 та 27 січня температура повітря досягла значень, які відповідають кінцю березня.