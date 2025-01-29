У Києві на два місяці раніше зацвіли сакури: у КМДА заявили про "тривожний сигнал" (фото)

Зафіксовані в Києві температурні рекорди могли спровокувати передчасне цвітіння. 26 і 27 січня температура повітря у столиці відповідала показникам, характерним для кінця березня.

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У трьох районах Києва — Дніпровському, Оболонському та Печерському — розквітли сакури. Це доволі неочікуване явище, адже зазвичай це відбувається у квітні. Таке передчасне цвітіння пов’язане з аномально теплою зимою, викликаною глобальними змінами клімату, начальник Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний назвав "тривожним сигналом".

"Цьогорічному ранньому цвітінню передували температурні рекорди, зафіксовані у Києві: 26 та 27 січня температура повітря досягла значень, які, за багаторічними спостереженнями метеорологів, відповідають кінцю березня", — зазначив він.

У трьох районах Києва зацвіли сакури Фото: Олександр Возний / Facebook У трьох районах Києва зацвіли сакури Фото: Олександр Возний / Facebook

Цвітіння "не в сезон" є шкідливим для рослин. Воно виснажує дерева, знижує їхню стійкість до хвороб, а відсутність комах-запилювачів узимку може позначитися на процесах розмноження. Крім того, існує ризик пошкодження морозами.

Возний додав, що подібні погодні аномалії спостерігаються не лише в Україні. Наприклад, у Мексиці все раніше розквітають культові дерева жакаранди, період цвітіння яких має припадати на весну, а у Великій Британії цього року вже помітили джмелів, що почали будувати гнізда у зимові місяці.

У КМДА запевняють, що міська влада усвідомлює серйозність проблеми і працює над розробкою комплексного Плану адаптації до зміни клімату міста Києва. Документ включатиме аналіз ризиків та розробку заходів для підвищення стійкості столиці до кліматичних змін.

Нагадаємо, 26 січня синоптикиня Наталка Діденко писала, що кінець січня в Україні буде теплим. Погода більше нагадуватиме квітень. У різних регіонах із 28 до 30 січня ймовірне підвищення температури до +16 градусів.

7 січня в Україні було зафіксовано температурні рекорди в одинадцяти містах. В Івано-Франківську повітря прогрілося до +13,9 градусів.