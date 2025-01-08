Аномально тепла зима: одразу 11 міст України оновили температурні рекорди

За даними синоптиків, найвищою денна температура була в Івано-Франківську, де стовпчики термометрів прогрілися до +13,9°C. А в Одесі побито майже 40-річний температурний рекорд.

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У вівторок, 7 січня, в Україні було зафіксовано температурні рекорди в одинадцяти містах. Денні максимуми в деяких областях побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Цікаво, що захід України цього разу став лідером за високими температурами, однак доволі тепло було і на півдні.

Температурні рекорди в Україні 7 січня Фото: Укргідрометцентр

Найбільш вражаючий температурний рекорд встановлено в Івано-Франківську, де повітря прогрілося до +13,9°C.

У Львові також було побито багаторічний рекорд — стовпчик термометра піднявся до +11,7°C, перевищивши попередній максимум 1994 року (+10,1°C).

Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів зазначив, що аномальне тепло для цієї пори зафіксували і в Одесі — +11,1°С. Попереднє екстремальне значення, яке склало +10,7°С, було зафіксовано 37 років тому у січні 1988 року.

Міста із новими температурними рекордами:

Луцьк — +8,4°C

Рівне — +8,9°C

Львів — +11,7°C

Івано-Франківськ — +13,9°C

Вінниця — +9,7°C

Кропивницький — +9,7°C

Миколаїв — +12,2°C

Одеса — +11,1°C

Херсон — +12°C

Дніпро — +8,5°C

Суми — +6,5°C

За словами синоптикині Наталки Діденко, 9-10 січня в Україні ще буде тепло, однак з 11 січня прийде похолодання. Утім сильним воно не буде. Вночі варто очікувати невеликих "мінусів", а в денні години від 2 морозу до 3 тепла.

Нагадаємо, 8 січня в Україні очікується тепла погода. Опади будуть лише в Карпатах. Увечері піде дощ, місцями мокрий сніг на заході та півночі України.

У ці вихідні рідкісне погодне явище прогриміло над кількома східними та центральними штатами США.