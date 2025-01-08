Аномально тепла зима: одразу 11 міст України оновили температурні рекорди
За даними синоптиків, найвищою денна температура була в Івано-Франківську, де стовпчики термометрів прогрілися до +13,9°C. А в Одесі побито майже 40-річний температурний рекорд.
У вівторок, 7 січня, в Україні було зафіксовано температурні рекорди в одинадцяти містах. Денні максимуми в деяких областях побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цікаво, що захід України цього разу став лідером за високими температурами, однак доволі тепло було і на півдні.
Найбільш вражаючий температурний рекорд встановлено в Івано-Франківську, де повітря прогрілося до +13,9°C.
У Львові також було побито багаторічний рекорд — стовпчик термометра піднявся до +11,7°C, перевищивши попередній максимум 1994 року (+10,1°C).
Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів зазначив, що аномальне тепло для цієї пори зафіксували і в Одесі — +11,1°С. Попереднє екстремальне значення, яке склало +10,7°С, було зафіксовано 37 років тому у січні 1988 року.
Міста із новими температурними рекордами:
- Луцьк — +8,4°C
- Рівне — +8,9°C
- Львів — +11,7°C
- Івано-Франківськ — +13,9°C
- Вінниця — +9,7°C
- Кропивницький — +9,7°C
- Миколаїв — +12,2°C
- Одеса — +11,1°C
- Херсон — +12°C
- Дніпро — +8,5°C
- Суми — +6,5°C
За словами синоптикині Наталки Діденко, 9-10 січня в Україні ще буде тепло, однак з 11 січня прийде похолодання. Утім сильним воно не буде. Вночі варто очікувати невеликих "мінусів", а в денні години від 2 морозу до 3 тепла.
Нагадаємо, 8 січня в Україні очікується тепла погода. Опади будуть лише в Карпатах. Увечері піде дощ, місцями мокрий сніг на заході та півночі України.
У ці вихідні рідкісне погодне явище прогриміло над кількома східними та центральними штатами США.