Аномально теплая зима: сразу 11 городов Украины обновили температурные рекорды

По данным синоптиков, самой высокой дневная температура была в Ивано-Франковске, где столбики термометров прогрелись до +13,9°C. А в Одессе побит почти 40-летний температурный рекорд.

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Во вторник, 7 января, в Украине были зафиксированы температурные рекорды в одиннадцати городах. Дневные максимумы в некоторых областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Интересно, что запад Украины на этот раз стал лидером по высоким температурам, однако довольно тепло было и на юге.

Температурные рекорды в Украине 7 января Фото: Укргидрометцентр

Самый впечатляющий температурный рекорд установлен в Ивано-Франковске, где воздух прогрелся до +13,9°C.

Во Львове также был побит многолетний рекорд — столбик термометра поднялся до +11,7°C, превысив предыдущий максимум 1994 года (+10,1°C).

Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей отметил, что аномальное тепло для этого времени зафиксировали и в Одессе — +11,1°С. Предыдущее экстремальное значение, которое составило +10,7°С, было зафиксировано 37 лет назад в январе 1988 года.

Города с новыми температурными рекордами:

Луцк — +8,4°C

Ровно — +8,9°C

Львов — +11,7°C

Ивано-Франковск — +13,9°C

Винница — +9,7°C

Кропивницкий — +9,7°C

Николаев — +12,2°C

Одесса — +11,1°C

Херсон — +12°C

Днепр — +8,5°C

Сумы — +6,5°C

По словам синоптика Наталки Диденко, 9-10 января в Украине еще будет тепло, однако с 11 января придет похолодание. Впрочем сильным оно не будет. Ночью стоит ожидать небольших "минусов", а в дневные часы от 2 мороза до 3 тепла.

Напомним, 8 января в Украине ожидается теплая погода. Осадки будут только в Карпатах. Вечером пойдет дождь, местами мокрый снег на западе и севере Украины.

В эти выходные редкое погодное явление прогремело над несколькими восточными и центральными штатами США.