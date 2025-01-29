В Киеве на два месяца раньше зацвели сакуры: в КГГА заявили о "тревожном сигнале" (фото)

Зафиксированные в Киеве температурные рекорды могли спровоцировать преждевременное цветение. 26 и 27 января температура воздуха в столице соответствовала показателям, характерным для конца марта.

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В трех районах Киева — Днепровском, Оболонском и Печерском — расцвели сакуры. Это довольно неожиданное явление, ведь обычно это происходит в апреле. Такое преждевременное цветение связано с аномально теплой зимой, вызванной глобальными изменениями климата, начальник Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный назвал "тревожным сигналом".

"Нынешнему раннему цветению предшествовали температурные рекорды, зафиксированные в Киеве: 26 и 27 января температура воздуха достигла значений, которые, по многолетним наблюдениям метеорологов, соответствуют концу марта", — отметил он.

В трех районах Киева зацвели сакуры Фото: Александр Возный / Facebook В трех районах Киева зацвели сакуры Фото: Александр Возный / Facebook

Цветение "не в сезон" является вредным для растений. Оно истощает деревья, снижает их устойчивость к болезням, а отсутствие насекомых-опылителей зимой может сказаться на процессах размножения. Кроме того, существует риск повреждения морозами.

Возный добавил, что подобные погодные аномалии наблюдаются не только в Украине. Например, в Мексике все раньше расцветают культовые деревья жакаранды, период цветения которых должен приходиться на весну, а в Великобритании в этом году уже заметили шмелей, которые начали строить гнезда в зимние месяцы.

В КГГА уверяют, что городские власти осознают серьезность проблемы и работают над разработкой комплексного Плана адаптации к изменению климата города Киева. Документ будет включать анализ рисков и разработку мероприятий для повышения устойчивости столицы к климатическим изменениям.

Напомним, 26 января синоптик Наталья Диденко писала, что конец января в Украине будет теплым. Погода больше будет напоминать апрель. В разных регионах с 28 по 30 января вероятно повышение температуры до +16 градусов.

7 января в Украине были зафиксированы температурные рекорды в одиннадцати городах. В Ивано-Франковске воздух прогрелся до +13,9 градусов.