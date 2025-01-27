Аномальное тепло в конце зимы: какая будет погода в феврале

Средняя температура воздуха ожидается выше февральской нормы. Аномальное тепло обеспечит теплый воздух из стран Балканского полуострова и восточной части Средиземного моря, прогнозируют синоптики.

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В Украине ожидается нестандартная погода на конец зимы. Прогноз погоды на февраль представили синоптики Украинского гидрометцентра.

Средняя температура воздуха в последний месяц зимы ожидается в промежутке от -3 до + 2, это 1,5-2 градуса выше февральской нормы. Погожа в феврале 2025 года должна быть теплее нормы.

При этом месячное количество осадков ожидается на уровне 25-65 мм, меньше нормы, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

По многолетним наблюдениям синоптиков, ожидается аномальный февраль. Обычно средняя температура воздуха в феврале находилась в пределах 0–5 градусов мороза. В южных районах Одесской области, Крыма и Закарпатья температура колебалась от 1 до 4 тепла.

Абсолютный температурный минимум февраля достигал 24-39 градусов мороза, в южных районах Одесской области и Крыма — от 15 до 23 градусов мороза.

Конец января в Украине будет теплым. В разных регионах с 28 по 30 января вероятно повышение температуры до +16 градусов, что больше похоже апрель, а не январь, дополняет синоптик Наталья Диденко.

"Это больше касается западных областей, южной части Украины и некоторых районов центральных областей. Однако и на остальной территории Украины будет наблюдаться теплая погода", — замечает специалист.

Теплую погоду в феврале в Украине обеспечит воздух из стран Балканского полуострова и восточной части Средиземного моря. На фоне южных ветров и относительно высокого атмосферного давления средние показатели температуры в последний месяц зимы превысят климатическую норму, сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В субботу, 1 февраля, в северных и центральных областях Украины пройдут небольшие дожди. На следующий день ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.

Фокус ранее писал о погоде на 28 января. Ночью ожидается до +3 градусов, а днем — до +8. При этом дождей или снега не предвидится.

Синоптики говорили, что самым теплым днем в Украине может быть 30 января. Температура воздуха на юго-западе может прогреться до +20 градусов.