"Лето в январе": прогноз погоды в Украине, где будет тепло до +20

Предстоящие выходные в Украине пройдут без осадков, но ожидается ветреная и облачная погода. Последняя декада января будет аномально теплой, уверены синоптики.

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В Украине выходные 18 и 19 января в основном пройдут без осадков, но ожидается ветреная погода. Температура воздуха прогреется до +6 градусов, а конец месяца будет экстремально теплым. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко

Самым теплым днем будет 30 января, возможно повышение температуры воздуха на юго-западе до +20 градусов. В среднем в Украине в этот день прогнозируется до +15 градусов, на востоке столбики термометров будут колебаться в пределах от 5 до 9 градусов тепла.

Самым теплым днем будет 30 января

Тем временем 17-18 января в Украине осадков не ожидается, но может быть сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 20 метров в секунду.

"Безопасно паркуйте автомобили, не задерживайтесь под ветвистыми деревьями и билбордами", — рекомендует она.

Синоптик Наталья Птуха считает, что сильных температурных колебаний в следующие три дня не предвидится. На выходных будет чувствоваться влияние северо-восточных процессов: ожидается си небольшие осадки.

Ночью 19 января ожидается в части областей мокрый снег и дождь. Первая половина следующей недели — без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градусов, а днем 0…+6 градусов. На Закарпатье днем возможно потепление до +9.

Последняя декада января, согласно прогнозу Натальи Птухи, ознаменуется потеплением. С 20 января в Украине в большинстве регионов ожидается теплая погода до +5 градусов.

Напомним, эксперты выяснили, при какой температуре лучше не выходить с собаками на улицу. Не стоит выгуливать собаку при 9 градусах мороза.

В Украине 7 января были зафиксированы температурные рекорды в 11 городах. Западные области стали лидерами по высоким температурам.