"Літо в січні": прогноз погоди в Україні, де буде тепло до +20

Майбутні вихідні в Україні пройдуть без опадів, але очікується вітряна і хмарна погода. Остання декада січня буде аномально теплою, впевнені синоптики.

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В Україні вихідні 18 і 19 січня здебільшого пройдуть без опадів, але очікується вітряна погода. Температура повітря прогріється до +6 градусів, а кінець місяця буде екстремально теплим. Такий прогноз дала синоптикиня Наталка Діденко

Найтеплішим днем буде 30 січня, можливе підвищення температури повітря на південному заході до +20 градусів. У середньому в Україні цього дня прогнозується до +15 градусів, на сході стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 5 до 9 градусів тепла.

Найтеплішим днем буде 30 січня

Тим часом 17-18 січня в Україні опадів не очікується, але може бути сильний північно-західний вітер зі штормовими поривами до 20 метрів на секунду.

"Безпечно паркуйте автомобілі, не затримуйтеся під гіллястими деревами та білбордами", — рекомендує вона.

Синоптик Наталія Птуха вважає, що сильних температурних коливань у наступні три дні не передбачається. На вихідних відчуватиметься вплив північно-східних процесів: очікуються невеликі опади.

Вночі 19 січня очікується в частині областей мокрий сніг і дощ. Перша половина наступного тижня — без опадів. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градусів, а вдень 0...+6 градусів. На Закарпатті вдень можливе потепління до +9.

Остання декада січня, згідно з прогнозом Наталії Птухи, ознаменується потеплінням. З 20 січня в Україні в більшості регіонів очікується тепла погода до +5 градусів.

Нагадаємо, експерти з'ясували, за якої температури краще не виходити з собаками на вулицю. Не варто вигулювати собаку за 9 градусів морозу.

В Україні 7 січня було зафіксовано температурні рекорди в 11 містах. Західні області стали лідерами за високими температурами.