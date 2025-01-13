Вы даже не догадывались: эксперты рассказали, при какой температуре нельзя выгуливать собаку

По словам экспертов, выгул собак в зимний период зависит от размера породы, шерсти и возраста животного.

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Поскольку в Украине ожидается похолодание, поэтому стоит подумать и о домашних любимцах. Сountry Living со ссылкой на экспертов рассказывает, при какой температуре лучше не выводить собак на улицу.

При какой температуре не стоит выгуливать собак

Животное не может выдерживать низкие температуры воздуха. Поэтому ни одну собаку не стоит выгуливать, если температура на улице опустилась до -9°C. Однако все зависит от шерсти домашнего любимца.

"Температура около -4°C и ниже слишком холодная для собак с короткой шерстью, в то время как собаки с длинной шерстью могут переносить более низкие температуры, до -9°C", — рассказывает специалист по поведению животных Рэйчел Роджерс.

Не стоит выпускать на улицу при температуре до -4°C собак мелких и средних пород. В то же время более крупные собаки должны гулять полчаса при температуре воздуха -6°C.

Нужно ли одевать собаку во время прогулок

Как только температура опускается ниже нуля градусов, маленьких собак следует одеть в свитер или пальто и зимние ботинки. Их прогулки следует ограничить примерно 15-20 минутами.

Кроме того, следует также учитывать породу собаки. В частности, некоторые породы, например, хаски, более терпимы к холодной погоде. Также нужна дополнительная защита от холода доберманам, чихуахуа и немецким догам. Из-за наследственных проблем с дыханием в случае выгула при низких температурах следует обратить дополнительное внимание на животных с коротким носом.

Как узнать, что собаке холодно

"Собаки будут дрожать, когда им холодно. Их уши также могут быть холодными на ощупь. Некоторые собаки будут выглядеть скованными в движениях, поскольку они начинают чувствовать себя вялыми и даже могут испытывать трудности при ходьбе", — рассказывает Рэйчел Роджерс.

Если животное замерзло, оно также может останавливаться во время прогулки, скулить, издавать некоторые звуки. Также собака может отказаться идти дальше.

Можно ли в холодную погоду гулять со щенками и старыми собаками

По словам эксперта, нужно быть осторожным с молодыми и собаками "в возрасте". У них обычно более низкий уровень жира в организме и им трудно регулировать температуру тела

Выгул собак во время снега или дождя

Ветеринар Линн Джеймс отметила, что владельцам собак не следует избегать прогулок со своими питомцами зимой, когда идет дождь или снег. Следует остерегаться сырой погоды, поскольку намокание увеличит риск замерзания собаки.

"Если вы заметили, что ваш питомец дрожит или кажется, что он борется с холодом, немедленно отнесите его в тепло", — добавила она.

После прихода домой лучше вытереть собаку полотенцем. Также следует обязательно помыть ее лапы.

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