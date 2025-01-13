Ви навіть не здогадувались: експерти розповіли, при якій температурі не можна вигулювати собаку

За словами експертів, вигул собак в зимовий період залежить від розміру породи, шерсті та віку тварини.

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Оскільки в Україні очікується похолодання, тому варто подумати й про домашніх улюбленців. Сountry Living з посиланням на експертів розповідає, при якій температурі краще не виводити собак на вулицю.

При якій температурі не варто вигулювати собак

Тварина не може витримувати низькі температури повітря. Тому жодного собаку не варто вигулювати, якщо температура на вулиці опустилась до -9°C. Однак все залежить від шерсті домашнього улюбленця.

"Температура близько -4 ° C і нижче занадто холодна для собак з короткою вовною, в той час як собаки з довгою вовною можуть переносити нижчі температури, до -9 ° C", — розповідає фахівець з поведінки тварин Рейчел Роджерс.

Не варто випускати на вулицю при температурі до -4°C собак дрібних і середніх порід. Водночас більші собаки повинні гуляти півгодини за температури повітря -6°C.

Чи потрібно одягати собаку під час прогулянок

Як тільки температура опускається нижче нуля градусів, маленьких собак слід вдягнути у светр або пальто та зимові черевики. Їх прогулянки слід обмежити приблизно 15-20 хвилин.

Окрім того, слід також зважати на породу собаки. Зокрема, деякі породи, наприклад, хаскі, більш терпимі до холодної погоди. Також потрібен додатковий захист від холоду доберманам, чихуахуа та німецьким догам. Через спадкові проблеми з диханням в разі вигулу при низьких температурах слід звернути додаткову увагу на тварин з коротким носом.

Як дізнатися, що собаці холодно

"Собаки тремтітимуть, коли їм холодно. Їхні вуха також можуть бути холодними на дотик. Деякі собаки будуть виглядати скутими в рухах, оскільки вони починають почуватися млявими й навіть можуть відчувати труднощі під час ходьби", — розповідає Рейчел Роджерс.

Якщо тварина змерзла, вона також може зупинятись під час прогулянки, скиглити, видавати деякі звуки. Також собака може відмовитись йти далі.

Чи можна у холодну погоду гуляти з цуценятами та старими собаками

За словами експертки, потрібно бути обережним з молодими та собаками "у віці". У них зазвичай нижчий рівень жиру в організмі і їм важко регулювати температуру тіла

Вигул собак під час снігу або дощу

Ветеринар Лінн Джеймс зазначила, що власникам собак не слід уникати прогулянок зі своїми вихованцями взимку, коли йде дощ чи сніг. Слід остерігатись сирої погоди, оскільки намокання збільшить ризик замерзання собаки.

"Якщо ви помітили, що ваш вихованець тремтить або здається, що він бореться з холодом, негайно віднесіть його в тепло", — додала вона.

Після приходу додому краще витерти собаку рушником. Також слід обов'язково помити її лапи.

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