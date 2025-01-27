+16 и никакого снега: какой будет погода в Украине 28 января (карта)

Конец января продолжит удивлять украинцев аномально теплой погодой. Завтра в регионах не ожидается дождей или мороси, зато термометры будут фиксировать "плюсы" как днем, так и ночью.

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Несмотря на то, что календарь показывает конец января, снега и морозов в Украине ждать не стоит. Прогноз погоды на 28 января опубликовали на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

Прогноз погоды на завтра

Ночью столбики термометров будут фиксировать от +5 до +3 градусов, а днем — от +6 до +8. В Украине будет облачно с прояснениями, дождей или снега не предвидится. Сильного ветра не ожидается — днем порывы будут достигать лишь 5-10 метров в секунду.

Холоднее всего будет на востоке — в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Там днем воздух прогреется лишь до 6-8 градусов тепла. Теплее всего будет на западе страны, в частности в Ивано-Франковске температура может подняться до показателя 16 градусов. Такие же показатели прогнозируют в Крыму.

Прогноз погоды в Украине на 28 января Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В столице будет сухо, но облачно с прояснениями. Ночью столбики термометров будут фиксировать от +5 до +3 градусов, а днем — от +7 до +9.

Напомним, синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на ближайшие дни и предупредила о потеплении до +16 градусов.

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