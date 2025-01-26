Без купания в море и рыбы на ужин: как российский мазут поставил под угрозу побережье Одесской области

Последствия катастрофы в Керченском проливе дошли и до побережья Одесской области — мазут с российских танкеров теперь загрязняет украинские берега. Последствия этой экологической катастрофы могут ощущаться десятилетиями, ставя под угрозу не только природу, но и местные общины.

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Загрязнение морских вод и побережья нефтепродуктами является одной из самых острых экологических проблем Черного моря, которая приобрела еще больший масштаб из-за войны. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе в результате шторма потерпели катастрофу два российских танкера, расколовшиеся пополам. Это привело к утечке от 2400 до 8500 тонн мазута, который планировали экспортировать в Индию.

24 января стало известно, что этот мазут дошел и до берега Одесской области. Сейчас обнаружено загрязнение протяженностью более километра. Фокус рассказывает об угрозе и экологических последствиях для региона.

Последствия загрязнения Черного моря на десятилетия

Наталья Гозак, директор офиса Гринпис Украина рассказала Фокусу, что наибольшие риски от этого разлива мазута наблюдаются именно в том регионе, где он произошел, то есть к югу от Керченского пролива. Больше всего пострадало побережье Крыма и российские берега.

"Для Одессы мы не ожидаем значительной нагрузки из-за удаленности, но определенное влияние все же возможно. Мазут является токсичным веществом, которое имеет серьезное влияние на живые организмы. В первую очередь страдают птицы и китообразные, в частности дельфины, которых мы уже наблюдали среди пострадавших. Также поражаются донные организмы, ведь мазут — это тяжелая фракция нефтепродуктов, которая быстро оседает на дно, смешиваясь с донными осадками. Холодная температура воды замедляет его биодеградацию, но местная микрофлора постепенно расщепляет эти вещества", — рассказывает Гозак.

По словам эксперта, ликвидация последствий может длиться десятилетиями. Ориентировочно это займет 10-12 лет. Это обусловлено свойствами мазута, который долго сохраняется в среде. Особенно это сложно в условиях холодной температуры: мазут оседает, смешивается с донными осадками или песком и создает токсичную смесь, которая остается в природе на длительное время.

Но пока без официальных исследований и отчетов прогнозировать что-то сложно. Однако жителям региона, где уже есть загрязнение берегов этим мазутом надо будет крайне осторожными в теплую погоду — пляжный сезон.

"В теплой воде мазут становится менее густым и больше растворяется. Токсичные вещества могут вызвать кожные реакции у людей, которые контактируют с загрязненной водой. Это угроза, которая может сохраняться не один летний сезон. На первый взгляд, пляж или побережье могут выглядеть чистыми, но мазут часто проникает в более глубокие слои почвы или песка. Он постепенно оседает, и токсичные вещества продолжают загрязнять воду. Эти вещества накапливаются в живых организмах, а для людей, которые контактируют с такой водой, возможны раздражение кожи или другие реакции", — продолжает Гозак.

Насколько это опасно для людей, зависит от концентрации загрязнения, и этот вопрос требует оценки специалистов. Поскольку место разлива мазута находится далеко, для Одессы риски значительно меньше, подчеркивает эксперт, но загрязнение распространяется неравномерно. В одних участках уровень загрязнения может быть высоким, а в других — почти отсутствовать. Поэтому необходимо провести детальные замеры, чтобы определить, где опасно купаться, а где вода безопасна. Загрязнение не равномерно покрывает море, а образует локальные очаги.

В пострадавшем регионе, от Анапы до Керченского пролива, масштабы загрязнения настолько значительны, что биологи считают: это побережье больше не станет курортным, а если и станет, то только после распада России. Для Восточного Крыма и прилегающих территорий последствия будут ощущаться десятилетиями. Загрязнение имеет накопительный эффект: тяжелые металлы и токсичные органические соединения проникают в пищевую цепь, начиная с водных организмов. Люди, которые потребляют местную рыбу и морепродукты, постепенно накапливают эти вредные вещества.

Со временем концентрация токсинов в организме растет, и тяжелые металлы, которые не выводятся, могут вызвать серьезные отравления. "Это уже вопрос к медикам, которые занимаются подобными токсическими воздействиями. Однако избежание такого загрязнения является критически важным для здоровья местного населения", — резюмирует директор офиса Гринпис Украина.

Будущее Черного моря под угрозой?

Экологический активист, журналист и исследователь Евгений Симонов разбирал подробно катастрофическую ситуацию, которая произошла после разлива мазута российскими танкерами. По его наблюдениям нефтяное загрязнение в Керченском проливе и прилегающих акваториях Черного и Азовского морей произошло в этом году не впервые. Наоборот, оно имело хронический характер задолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Мониторинг в 2017-2021 годах показал, что поверхность Керченского пролива подверглась сильному загрязнению нефтью: на 460 спутниковых снимках выявлено почти 2600 нефтяных пятен общей площадью 1107 кв. км. Главные источники загрязнения — места перевалки грузов, порт Тамань и якорные стоянки перед входом в пролив. Кроме того, в регионе есть естественные выходы нефти, которые также влияют на экосистему.

Основная причина загрязнения — активное судоходство. Ежегодно через пролив проходит более 20 тысяч судов, преимущественно грузовых. Значительную часть составляют танкеры, которые транспортируют нефть и нефтепродукты для России, Азербайджана и Казахстана. В 2024 году объем перевозки наливных грузов в регионе достиг 133 млн тонн. Наибольшую угрозу представляет перевалка нефти с судна на судно, часто связанная с утечками.

Строительство Керченского моста в 2015-2019 годах еще больше усложнило ситуацию. Его дамба сузила пролив, заставляя суда маневрировать между опорами, что увеличивает риски загрязнения и затрудняет очистку вод.

После захвата Крыма Россия значительно увеличила свою активность в этом регионе, что способствовало загрязнению Азовского и Черного морей нефтепродуктами.

Спутниковые снимки показывают многочисленные случаи разлива нефти, в частности после ракетных атак на буровые платформы Черноморскнефтегаза в июне 2022 года.

Также возросли риски от аварий на судах. В течение войны было повреждено или потоплено около сотни судов, военных и гражданских. В частности, после затопления крейсера "Москва" большое количество топлива осталось на 50-метровой глубине, что может быть опасным в будущем. Нефтяная пленка, образовавшаяся после затопления судов, покрыла значительные территории морских заповедников Украины.

Напомним, министерство финансов США ввело санкции против российских нефтедобывающих компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против 183 судов, транспортировавших российскую нефть. Эти ограничения направлены на сокращение доходов, которые Москва использует для финансирования войны против Украины.

Также Фокус писал о том, как работает российский "теневой флот" и сколько получают моряки, которые устраиваются на работу на ржавые суда, которые могут затонуть в любую минуту.