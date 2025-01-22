Морское партнерство с Великобританией: командующий ВМС раскрыл детали соглашения

Основные пункты соглашения включают вопросы безопасности судоходства, развитие морских возможностей, совместимости и интеграции стандартов НАТО, а также партнерство в сфере разминирования.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января подписали соглашение о 100-летнем партнерстве, которое станет важным шагом в укреплении Украины как морской державы. В этой связи командующий Военно-морскими Силами Украины Алексей Неижпапа в Facebook озвучил ключевые направления сотрудничества двух стран в морской сфере.

Соглашение охватывает сотрудничество в различных сферах: оборонной, экономической, энергетической, научной и других. Однако акцент сделан на морском взаимодействии. Основные положения включают:

Морская безопасность . В документе урегулированы вопросы восстановление контроля над временно оккупированными территориями, а также укрепление Украины как морского и речного государства через реализацию Стратегии морской безопасности.

. В документе урегулированы вопросы восстановление контроля над временно оккупированными территориями, а также укрепление Украины как морского и речного государства через реализацию Стратегии морской безопасности. Безопасность судоходства и торговли . Соглашение предусматривает совместную работу ВМС Украины и Великобритании в объединенных группировках для защиты стратегически важных вод Черного и Азовского морей.

. Соглашение предусматривает совместную работу ВМС Украины и Великобритании в объединенных группировках для защиты стратегически важных вод Черного и Азовского морей. Развитие морских возможностей . В рамках Коалиции морских возможностей, возглавляемой Великобританией и Норвегией, планируется долгосрочное развитие морских сил Украины для интеграции с НАТО.

. В рамках Коалиции морских возможностей, возглавляемой Великобританией и Норвегией, планируется долгосрочное развитие морских сил Украины для интеграции с НАТО. Морская подготовка и образование . Соглашение предусматривает совместные учения, программы подготовки и посещение портов. Это направлено на развитие сотрудничества между военно-морскими силами двух стран.

. Соглашение предусматривает совместные учения, программы подготовки и посещение портов. Это направлено на развитие сотрудничества между военно-морскими силами двух стран. Оперативная совместимость с НАТО . Речь идет о помощи в скорейшей интеграции Украины в стандарты Североатлантического альянса в морской сфере.

. Речь идет о помощи в скорейшей интеграции Украины в стандарты Североатлантического альянса в морской сфере. Партнерство в сфере разминирования. Великобритания продолжит поддерживать гуманитарное и морское разминирование Украины, включая развитие финансовых механизмов и участие в Целевой группе по противоминной деятельности.

Таким образом соглашение укрепляет военно-морское сотрудничество Украины и Великобритании, усиливая безопасность региона и создавая условия для долгосрочного партнерства. А поддержка со стороны Великобритании, в том числе в рамках НАТО, станет важным шагом на пути укрепления обороноспособности Украины и защиты интересов в стратегически значимых водах.

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