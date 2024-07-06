"Остановиться возле Одессы — не иметь ничего": Неижпапа озвучил, какие корабли нужны ВМС

Украинскому государству надо быть во всей акватории Черного моря, а для этого нужны подводные лодки как пилотируемые, так и беспилотные.

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Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил о необходимости иметь в строю подводные лодки для распространения деятельности на все Черное море. Об этом он сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По словам Неижпапы, Черное море должно контролироваться с помощью субмарин. Военно-морским силам не нужно большие подводные лодки, но они должны быть частью арсенала. Это позволит Украине расширить свою деятельность на всю акваторию Черного моря.

"Остановиться только возле Одессы — это значит не иметь ничего. Мы должны смотреть дальше, мы должны быть в Черном море и использовать Черное море вдоль всей плоскости", — отметил Неижпапа.

Также Украине нужно стать морской державой. Для этого необходимы мощные Военно-морские силы, которые позволят защищать интересы государства, в том числе в океанах. ВМС должны иметь комплексные решения и потребности, от морских пехотинцев до кораблей и беспилотных средств.

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"У нас должны быть и беспилотные системы, и подводные беспилотные системы, и корабли, и вертолеты, и это все. Мы думаем об этом, нам нужна подводная лодка. Она должна быть в составе Военно-морских сил", — заявил Неижпапа.

Напомним, Алексей Неижпапа рассказал о необходимости уничтожения Крымского моста.

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