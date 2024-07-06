"Зупинитися біля Одеси – не мати нічого": Неїжпапа озвучив, які кораблі треба ВМС

Українській державі треба бути в усій акваторії Чорного моря, а для цього потрібні підводні човни як пілотовані, так і безпілотні.

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Командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив про необхідність мати у строю підводні човни для поширення діяльності на все Чорне море. Про це він сказав в інтервʼю журналістці Наталії Мосейчук.

За словами Неїжпапи, Чорне море має контролюватися за допомогою субмарин. Військово-морським силам не потрібно великі підводні човни, але вони мають бути частиною арсеналу. Це дозволить Україні розширити свою діяльність на всю акваторію Чорного моря.

"Зупинитися тільки біля Одеси — це значить не мати нічого. Ми повинні дивитися далі, ми повинні бути в Чорному морі та використовувати Чорне море вздовж всієї площини", — зазначив Неїжпапа.

Також Україні потрібно стати морською державою. Для цього необхідні потужні Військово-морські сили, які дозволять захищати інтереси держави, в тому числі в океанах. ВМС повинні мати комплексні рішення і потреби, від морських піхотинців до кораблів та безпілотних засобів.

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"У нас повинні бути і безпілотні системи, і підводні безпілотні системи, і кораблі, і гелікоптери, і це все. Ми думаємо про це, нам потрібен підводний човен. Він має бути в складі Військово-морських сил", — заявив Неїжпапа.

Нагадаємо, Олексій Неїжпапа розповів про необхідність знищення Кримського мосту.

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