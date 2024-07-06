"Невозможное возможно": Неижпапа рассказал о будущем Крымского моста (видео)

По словам вице-адмирала ВМС Украины, после поражения моста его уже не так активно используют, как было в 2022 году. Однако путепровод остается важной цепью для РФ.

Related video

Командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост — это логистическая цепь, которая работает на агрессора, а значит должна быть уничтожена. Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

В ответ на вопрос, целесообразно ли атаковать Крымский мост как логистическую цепочку для захода в Крым, вице-адмирал заявил, что его надо поразить, потому что он работает в интересах ВС РФ. Для победы необходимо уничтожить все логистические цепи, включая Крымский мост.

"Крымский мост является для нас целью. Конечно, сейчас он не в тех объемах, как было в 2022 году, используется, потому что он был поражен. Однако он остается цепью поставок для оккупационных войск. Он есть и остается военной целью", — заявил Неижпапа.

Он также обратился к украинским гражданам в Крыму с призывом беречь себя, потому что Украина вернется на полуостров. Лучше обходить военные объекты стороной, а также не подвергать себя опасности. В конце концов командующий ВМС считает, что заход украинских кораблей в Севастополь — это обозримая цель.

"Я знаю, что невозможное возможно. Конечно, иначе не может быть. Я уже говорил, что мы должны до конца идти", — резюмировал командующий ВМС Украины.

Напомним, 23 июня начальник ГУР Кирилл Буданов раскрыл, уничтожат ли ATACMS Крымский мост.

16 июня 2022 года в ГУР сообщили, что они получили всю техническую документацию о Крымском мосте. Она состоит из 242 страниц.