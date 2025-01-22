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Воєнний фокус

Морське партнерство з Великою Британією: командувач ВМС розкрив деталі угоди

адмірал Олексій Неїжпапа
Фото: Facebook | Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа

Основні пункти угоди включають питання безпеки судноплавства, розвиток морських можливостей, сумісності та інтеграції стандартів НАТО, а також партнерство у сфері розмінування.

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 січня підписали угоду про 100-річне партнерство, яка стане важливим кроком у зміцненні України як морської держави. У зв'язку з цим командувач Військово-морських Сил України Олексій Неїжпапа у Facebook озвучив ключові напрямки співпраці двох країн у морській сфері.

Угода охоплює співпрацю в різних сферах: оборонній, економічній, енергетичній, науковій та інших. Однак акцент зроблено на морській взаємодії. Основні положення включають:

  • Морська безпека. У документі врегульовано питання відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями, а також зміцнення України як морської та річкової держави через реалізацію Стратегії морської безпеки.
  • Безпека судноплавства та торгівлі. Угода передбачає спільну роботу ВМС України та Великої Британії в об'єднаних угрупованнях для захисту стратегічно важливих вод Чорного та Азовського морів.
  • Розвиток морських можливостей. У рамках Коаліції морських можливостей, очолюваної Великою Британією та Норвегією, планується довгостроковий розвиток морських сил України для інтеграції з НАТО.
  • Морська підготовка та освіта. Угода передбачає спільні навчання, програми підготовки та відвідування портів. Це спрямовано на розвиток співпраці між військово-морськими силами двох країн.
  • Оперативна сумісність із НАТО. Йдеться про допомогу в якнайшвидшій інтеграції України в стандарти Північноатлантичного альянсу в морській сфері.
  • Партнерство у сфері розмінування. Велика Британія продовжить підтримувати гуманітарне і морське розмінування України, включно з розбудовою фінансових механізмів та участю в Цільовій групі з протимінної діяльності.

Таким чином угода зміцнює військово-морське співробітництво України та Великої Британії, посилюючи безпеку регіону та створюючи умови для довгострокового партнерства. А підтримка з боку Великої Британії, зокрема в рамках НАТО, стане важливим кроком на шляху зміцнення обороноздатності України та захисту інтересів у стратегічно значущих водах.

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Раніше командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявив про необхідність мати в строю підводні човни для поширення діяльності на все Чорне море.