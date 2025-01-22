Морське партнерство з Великою Британією: командувач ВМС розкрив деталі угоди

Основні пункти угоди включають питання безпеки судноплавства, розвиток морських можливостей, сумісності та інтеграції стандартів НАТО, а також партнерство у сфері розмінування.

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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 16 січня підписали угоду про 100-річне партнерство, яка стане важливим кроком у зміцненні України як морської держави. У зв'язку з цим командувач Військово-морських Сил України Олексій Неїжпапа у Facebook озвучив ключові напрямки співпраці двох країн у морській сфері.

Угода охоплює співпрацю в різних сферах: оборонній, економічній, енергетичній, науковій та інших. Однак акцент зроблено на морській взаємодії. Основні положення включають:

Морська безпека . У документі врегульовано питання відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями, а також зміцнення України як морської та річкової держави через реалізацію Стратегії морської безпеки.

. У документі врегульовано питання відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями, а також зміцнення України як морської та річкової держави через реалізацію Стратегії морської безпеки. Безпека судноплавства та торгівлі . Угода передбачає спільну роботу ВМС України та Великої Британії в об'єднаних угрупованнях для захисту стратегічно важливих вод Чорного та Азовського морів.

. Угода передбачає спільну роботу ВМС України та Великої Британії в об'єднаних угрупованнях для захисту стратегічно важливих вод Чорного та Азовського морів. Розвиток морських можливостей . У рамках Коаліції морських можливостей, очолюваної Великою Британією та Норвегією, планується довгостроковий розвиток морських сил України для інтеграції з НАТО.

. У рамках Коаліції морських можливостей, очолюваної Великою Британією та Норвегією, планується довгостроковий розвиток морських сил України для інтеграції з НАТО. Морська підготовка та освіта . Угода передбачає спільні навчання, програми підготовки та відвідування портів. Це спрямовано на розвиток співпраці між військово-морськими силами двох країн.

. Угода передбачає спільні навчання, програми підготовки та відвідування портів. Це спрямовано на розвиток співпраці між військово-морськими силами двох країн. Оперативна сумісність із НАТО . Йдеться про допомогу в якнайшвидшій інтеграції України в стандарти Північноатлантичного альянсу в морській сфері.

. Йдеться про допомогу в якнайшвидшій інтеграції України в стандарти Північноатлантичного альянсу в морській сфері. Партнерство у сфері розмінування. Велика Британія продовжить підтримувати гуманітарне і морське розмінування України, включно з розбудовою фінансових механізмів та участю в Цільовій групі з протимінної діяльності.

Таким чином угода зміцнює військово-морське співробітництво України та Великої Британії, посилюючи безпеку регіону та створюючи умови для довгострокового партнерства. А підтримка з боку Великої Британії, зокрема в рамках НАТО, стане важливим кроком на шляху зміцнення обороноздатності України та захисту інтересів у стратегічно значущих водах.

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