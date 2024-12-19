"Нептун" і морські дрони: у ВМС назвали ключові чинники перелому війни на морі

Застосування морських дронів стало революційним рішенням, завдяки якому вдалося вигнати флот РФ із Севастополя. Однак противник також готує "щось подібне", зазначив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

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Від початку широкомасштабного вторгнення Військово-Морські Сили України докорінно змінили підхід до ведення бойових дій на морі. Командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю АрміяInform розповів про революційні досягнення, зокрема про використання морських дронів-камікадзе і модернізованих ракетних комплексів "Нептун".

Протягом двох років з моменту повномасштабного вторгнення РФ українським силам вдалося позбавити домінування противника в Чорному морі.

"Це плідна робота всіх Сил оборони України. Першим таким вдалим досвідом стало застосування ракетного комплексу "Нептун". А далі під час спільної операції ВМС і СБУ ми застосували морські дрони-камікадзе, які увійшли в Севастопольську бухту. Тоді це взагалі було фурором, адже такого досі ніхто не робив", — пояснив віце-адмірал.

Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа Фото: "Армия Информ"

За словами Неїжпапи, нова версія "Нептуна" значно перевищує попередню за технічними характеристиками. Основними напрямками модернізації стали збільшення дальності та точності ракет.

"Ми увійшли в елітний клуб, який випускає крилаті ракети. Після того, як ми потопили "москву", то ВМС ЗСУ отримали навіть першість у цьому клубі", — наголосив командувач.

Також Неїжпапа відзначив роль морських дронів у зміні балансу сил на воді. Вони стали тим інструментом, завдяки якому вдалося переломити хід війни в акваторії Чорного моря. Їхнє застосування дає змогу не тільки розширити можливості ударів по противнику, а й мінімізувати ризики для особового складу.

Ба більше, морські безпілотники не тільки виступили в ролі дронів-камікадзе, а й стали платформою для інших видів озброєнь.

"Морські дрони — це революційний шлях, але не панацея війни на морі. Звісно, вони мають небезпеку для супротивника, але й вони готують щось подібне, щоб завдавати ударів по нас. Ворог уже має певні розробки, але війна триває, ми теж покращуємо свої технології", — пояснив віцеадмірал.

Ще одним значущим елементом у завданні шкоди морським силам противника стало застосування високоточних крилатих ракет Storm Shadow і Scalp. Таким чином можна говорити про плідну співпрацю ВМС і Повітряних сил ЗСУ, внаслідок якої вдалося спочатку позбавити противника можливості діяти в західній частині Чорного моря, а потім змусити його вивести флот із Севастополя. Аналогічна ситуація склалася для росіян і в Азовському морі.

Таким чином успіхи України на морі підтверджують перехід до якісно нового рівня ведення бойових дій, зокрема завдяки інноваціям у техніці та міжнародному співробітництву.

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Нагадаємо, 15 грудня стало відомо, що в Чорному морі біля Керченської протоки тонуть два танкери РФ "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". А 17 грудня ще один російський танкер, який перевозив нафтопродукти, подав сигнал лиха про наявність проблем біля порту Кавказ неподалік Керченської протоки.