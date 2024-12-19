"Нептун" и морские дроны: в ВМС назвали ключевые факторы перелома войны на море

Применение морских дронов стало революционным решением, благодаря которому удалось выгнать флот РФ из Севастополя. Однако противник также готовит "нечто подобное", отметил командующий ВМС Алексей Неижпапа.

Related video

С начала широкомасштабного вторжения Военно-Морские Силы Украины в корне изменили подход к ведению боевых действий на море. Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью АрміяInform рассказал о революционных достижениях, в частности использовании морских дронов-камикадзе и модернизированных ракетных комплексов "Нептун".

На протяжении двух лет с момента полномасштабного вторжения РФ украинским силам удалось лишить доминирования противника в Черном море.

"Это плодотворная работа всех Сил обороны Украины. Первым таким удачным опытом стало применение ракетного комплекса "Нептун". А дальше во время совместной операции ВМС и СБУ мы применили морские дроны-камикадзе, которые вошли в Севастопольскую бухту. Тогда это вообще было фурором, ведь такого до сих пор никто не делал", — пояснил вице-адмирал.

Командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа Фото: "Армия Информ"

По словам Неижпапы, новая версия "Нептуна" значительно превышает предыдущую по техническим характеристикам. Основными направлениями модернизации стали увеличение дальности и точности ракет.

"Мы вошли в элитный клуб, который выпускает крылатые ракеты. После того, как мы потопили "москву", то ВМС ВСУ получили даже первенство в этом клубе", — подчеркнул командующий.

Также Неижпапа отметил роль морских дронов в изменении баланса сил на воде. Они стали тем инструментом, благодаря которому удалось переломить ход войны в акватории Черного моря. Их применение позволяет не только расширить возможности ударов по противнику, но и минимизировать риски для личного состава.

Более того, морские беспилотники не только выступили в роли дронов-камикадзе, но и стали платформой для других видов вооружений.

"Морские дроны — это революционный путь, но не панацея войны на море. Конечно, они имеют опасность для противника, но и они готовят нечто подобное, чтобы наносить удары по нам. Враг уже имеет определенные разработки, но война продолжается, мы тоже улучшаем свои технологии", — пояснил вице-адмирал.

Еще одним значимым элементом в нанесение ущерба морским силам противника стало применение высокоточных крылатых ракет Storm Shadow і Scalp. Таким образом можно говорить о плодотворном сотрудничестве ВМС и Воздушных сил ВСУ, в результате которого удалось сначала лишить противника возможности действовать в западной части Черного моря, а затем заставить его вывести флот из Севастополя. Аналогичная ситуация сложилась для россиян и в Азовском море.

Таким образом успехи Украины на море подтверждают переход к качественно новому уровню ведения боевых действий, в частности благодаря инновациям в технике и международному сотрудничеству.

Важно

Корабли-бродяги: почему Черноморский флот РФ держится подальше от Крыма, — Плетенчук

Напомним, 15 декабря стало известно, что в Черном море возле Керченского пролива тонут два танкера РФ "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". А 17 декабря еще один российский танкер, который перевозил нефтепродукты, подал сигнал бедствия о наличии проблем возле порта Кавказ неподалеку Керченского пролива.