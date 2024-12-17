Третий за два дня: в Черном море тонет российский танкер "Волгонефть-109" (фото)

Мониторинговые группы сообщат, что речь идет о судне "Волгонефть-109". Они добавляют, что этот танкер потерпел крушение на том же месте, где недавно затонули другие два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", вызвав экологическую катастрофу.

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Еще один российский танкер, который перевозил нефтепродукты, подал сигнал бедствия о наличии проблем возле порта Кавказ неподалеку Керченского пролива. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

По информации СМИ, в Морской спасательной службе сообщили, что судно сохранило свою герметичность, а утечки нефтепродуктов пока удалось избежать. Впоследствии было сообщено, что экипаж судна находится в безопасности.

В то же время Telegram-канал "Крымский Ветер" сообщает, что речь идет о российском танкере "Волгонефть-109". По данным мониторинговой группы, это судно находилось в Азовском море у входа в Керченский пролив, в нескольких километрах от берега напротив поселка Приазовский.

"Российские СМИ дружно пишут, что судно "подало сигнал бедствия в Черном море", но танкер к нему еще не заходил, ждал разгрузки в порту "Кавказ", который в Керченском проливе", — говорится в сообщении мониторинговой группы.

В то же время сервис Marine Traffiс, который отслеживает движение судов, сообщает, что танкер "Волгонефть-109" находился вблизи Керченского пролива неподалеку от места, где недавно потерпели катастрофу другие два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Танкер "Волгонефть-109" на карте, обведенный кружочком (фото: Marine Traffiс)

Сейчас судьба судна и экипажа неизвестна, проверить факт затопления судна или утечки нефтепродуктов вследствие повреждения герметичности танкера невозможно с помощью независимых источников.

Авария российских танкеров в Керченском проливе — что известно

15 декабря российские СМИ сообщили, что в Черном море возле Керченского пролива тонут два танкера РФ "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным журналистов, каждое судно перевозило примерно по 4 000 тонн мазута, а сами танкеры разломили пополам мощные волны.

Позже Telegram-канал Baza отметил, что эвакуацию 14 членов экипажа танкера "Волгонефть-239" отложили до утра из-за неблагоприятных погодных условий. С танкера "Волгонефть-212" эвакуировали 11 человек, среди них двое были в тяжелом состоянии, а также сообщали о якобы одном погибшем.

На следующий день украинский эколог Владислав Балинский заявил, что поверхностный мазут может отнести к побережью РФ. По мнению специалиста, если проанализировать карту потоков и ветров в этом районе в течение ближайшего времени, то эти нефтепродукты скоро окажутся вблизи берегов курортной Анапы в Краснодарском крае.

Уже 17 декабря российский губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что мазут с танкеров загрязнил десятки километров пляжа. Местные жители публикуют видео загрязненных в мазуте морских птиц и жалуются на резкий запах нефти, вызывающий слезы и рвоту.