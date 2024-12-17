Третій за два дні: в Чорному морі тоне російський танкер "Волгонефть-109" (фото)

Моніторингові групи повідомлять, що мова йде про судно "Волгонефть-109". Вони додають, що цей танкер зазнав аварії на тому ж місці, де нещодавно затонули інші два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", спричинивши екологічну катастрофу.

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Ще один російський танкер, який перевозив нафтопродукти, подав сигнал лиха про наявність проблем біля порту Кавказ неподалік Керченської протоки. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

За інформацією ЗМІ, у Морській рятувальній службі повідомили, що судно зберегло свою герметичність, а витоку нафтопродуктів наразі вдалося уникнути. Згодом було повідомлено, що екіпаж судна перебуває в безпеці.

Водночас Telegram-канал "Кримський Вітер" повідомляє, що мова йде про російський танкер "Волгонефть-109". За даними моніторингової групи, це судно перебувало в Азовському морі біля входу в Керченську протоку, за кілька кілометрів від берега навпроти селища Приазовський.

"Російські ЗМІ дружно пишуть, що судно "подало сигнал лиха в Чорному морі", але танкер до нього ще не заходив, чекав на розвантаження в порту "Кавказ", який у Керченській протоці", — йдеться в повідомленні моніторингової групи.

Водночас сервіс Marine Traffiс, який відслідковує рух суден, повідомляє, що танкер "Волгонефть-109" перебував поблизу Керченської протоки неподалік від місця, де нещодавно зазнали катастрофи інші два російські танкери — "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239".

Танкер "Волгонефть-109" на карті, обведений кружечком (фото: Marine Traffiс)

Наразі доля судна та екіпажу невідома, перевірити факт затонення судна чи витоку нафтопродуктів унаслідок пошкодження герметичності танкера неможливо за допомогою незалежних джерел.

Аварія російських танкерів у Керченській протоці — що відомо

15 грудня російські ЗМІ повідомили, що в Чорному морі біля Керченської протоки тонуть два танкери РФ "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". За даними журналістів, кожне судно перевозило приблизно по 4 000 тонн мазуту, а самі танкери розломили навпіл потужні хвилі.

Пізніше Telegram-канал Baza зазначив, що евакуацію 14 членів екіпажу танкера "Волгонефть-239" відклали до ранку через несприятливі погодні умови. З танкера "Волгонефть-212" евакуювали 11 людей, серед них двоє були у важкому стані, а також повідомляли про нібито одного загиблого.

Наступного дня український еколог Владислав Балінський заявив, що поверхневий мазут може віднести до узбережжя РФ. На думку фахівця, якщо проаналізувати карту потоків і вітрів у цьому районі протягом найближчого часу, то ці нафтопродукти скоро опиняться поблизу берегів курортної Анапи в Краснодарському краї.

Вже 17 грудня російський губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомив, що мазут з танкерів забруднив десятки кілометрів пляжу. Місцеві жителі публікують відео забруднених у мазуті морських птахів і скаржаться на різкий запах нафти, що викликає сльози та блювоту.