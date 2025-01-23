Будущего нет: дорогая эскортница рассказала о чем беседуют ее клиенты на форуме в Давосе

Саломея многие годы работает в Швейцарии во время Всемирного экономического форума. По ее словам, клиенты с ней откровенны и сейчас настроения стали "апокалиптическими".

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40-летняя Саломея Бальтюс — высококлассная эскортница и писательница из Берлина , которая отправилась в Давос (Швейцария) для встречи с клиентами во время Всемирного экономического форума (ВЭФ). Она рассказала, что узнала о мировой элите за годы работы в качестве высококлассной эскортницы, поделившись своим мнением и "оценкой этих людей". И по ее словам, в последнее время настроения на ВЭФ изменились и "стали более апокалиптическими". Об этом пишет Daily Mail.

40-летняя Саломея Бальтюс, выпускница факультета философии и немецкой литературы, которая управляет эскорт-агентством в Берлине под названием Hetaera, не скрывает свою личность, но не рассказывает ничего о своих клиентах, чтобы могло указать на то, кто они такие. Поскольку в ее работе конфиденциальность ценится превыше всего. Она говорит, что в Давосе договаривается об особых условиях встреч о которых она не может распространятся.

Фото: Instagram salome.herself

И одна из тем, которая занимает умы элиты, собирающейся в Давосе – это экология.

"Слон в комнате — это изменение климата. Все знают, что его уже невозможно предотвратить", — рассказывает она, добавив, что "супербогатых" можно в целом разделить на две группы по этому вопросу.

"Одна группа считает, что это касается только бедных, "небелой расы", в то время как другие опасаются, что ситуация может ухудшиться, но нет смысла пытаться что-то с этим сделать, поэтому они просто наслаждаются жизнью", — рассказала Саломея.

Саломея уточнила, что некоторые из сверхбогатых людей, попадающих в первую группу, говорят, что жители стран третьего мира "могут все умереть, но мы, на Севере, в порядке".

Вид на Давос Фото: ТАСС

"Они говорят, что в условиях демократии нужно все преподносить, лгать людям и говорить им: "Мы не знали, что все будет хорошо, и не думали, что все будет так плохо", не признавая, что они это знают. Есть и другая группа, которая считает, что это коснется всех, но они не могут противостоять, поэтому живут, следуя мантре "после нас хоть потоп", — призналась женщина.

Саломея рассказала, что подобные темы часто возникают в барах, сауне или вестибюле отеля, особенно если люди уже выпили несколько коктейлей.

"Они говорят, что проживут еще несколько прекрасных лет на земле и знают, что будущего нет. Они очень циничны и в чем-то глубоко печальны", — говорит Саломея.

По ее словам, она иногда "поддразнивает" своих спутников, вызывая на откровенные темы и это работает, так как они забывают о том, что Саломея не просто "объект" и она "умеет думать".

Саломея сказала, что встречи с клиентами часто посвящены "страстям секса и страстям власти, хотя последняя настолько сильнее, что может даже стереть первую".

"Общественность должна знать, что врагами бедных и низшего класса являются не мигранты, а сверхбогатые", — добавила Саломея. По ее словам, она не ищет клиентов на месте, а договаривается с ними заранее. Уикенд с Саломеей обходится в 5000 евро, а цена на двухчасовую встречу стартует с 850 евро.

"Это более чем эксклюзивно", — говорит она, добавив, что лично выбирает своих клиентов, которые, по-видимому, ценят ее не только за красоту и благоразумие, но и за интеллект. Ранее она рассказывала, что один из клиентов заказал для нее перелет в Давос на частном самолете. А другой просит, чтобы на встрече с ним она носила прозрачную блузку и говорила только по-французски, так как до сих пор фантазирует о своей учительнице.

А Эми, которая управляет эскорт-агентством Pink Sheets в Амстердаме, рассказывала, что большинство заказов в Давосе — на два дня, это 6000 евро плюс любые расходы.

"Все, что я вам скажу, это то, что клиентами являются как политики, так и руководители предприятий… хотя большинство клиентов заказывают девушек для секса, есть и те, кто просто хочет поговорить после долгого, тяжелого, напряженного дня и выпустить пар", — рассказала Эми.

Большинство из примерно 3000 делегатов, прибывших в Давос на ежегодный форум в понедельник, — состоятельные люди, имеющие влияние в бизнесе и политике. И Всемирный экономический форум привлекает не только журналистов, но и современных куртизанок.

Частные самолеты в Давосе Фото: ТАСС

Проституция в Швейцарии легальна, секс-работники должны платить налоги, регистрироваться в местных органах власти и проходить регулярные медицинские осмотры. И бизнес процветает.

Официальная позиция в отношении эскорт-услуг во многих странах, не только в Швейцарии, заключается в том, что они получают вознаграждение за свое время, а как им распоряжаться, они решают сами. Такой подход невмешательства считается одним из факторов снижения насилия в отношении работников секс-индустрии и торговли людьми, однако, конечно, те, кто работает в секс-индустрии, занимают все социальные и экономические слои.

В Давосе востребованные эскортницы одеты в элегантные деловые костюмы, чтобы не выделяться, и часто хорошо образованы, а также свободно говорят как минимум на двух языках.

По словам эскортницы по имени Тиффани, "осторожность — это главный навык для эскортницы, особенно высококлассной".

"Я ношу обычную одежду — фиолетовый костюм и черное пальто, — чтобы создать впечатление, будто я действительно участвую в конференции", — сказала рассказала она.

Еще одна эскортница, которая назвалась Лианой, сообщала ранее, что берет около 700 евро за час и 2300 евро за всю ночь, плюс транспортные расходы. В 2020 году расследование The Times показало, что по меньшей мере 100 проституток приехали в Давос на саммит, по словам сотрудника швейцарской полиции. А по данным швейцарской армии, в 2016 году пятеро солдат, участвовавших в охране Всемирного экономического форума в Давосе, были отправлены домой после положительного результата теста на кокаин. Еще семерых оштрафовали за употребление каннабиса.

Солдаты швейцарской армии в Давосе Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о том, сколько стоит участие во Всемирном экономическом форуме и как устроен быт участников.