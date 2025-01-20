Обеспечит дом "безграничной" энергией: как работает инновационный робот-червь (фото)

Автономная буровая установка Grabowski может превратить задний двор в источник геотермальной энергии, утверждает разработчик.

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Швейцарский стартап Borobotics разработал автономную буровую машину Grabowski, называемую "самым мощным червем в мире", которая сделает использование геотермальной энергии более дешевым и доступным для всех. Об этом пишет TheNextWeb.

Как отмечают в издании, Земля вырабатывает огромное количество геотермальной энергии. Это чистый, безграничный, постоянно работающий источник энергии, для использования которого нужны геотермальные скважины.

Большинство современных стартапов в области геотермальной энергетики сосредоточены на производстве энергии в промышленных масштабах, делая многокилометровые скважины. В свою очередь компактный буровой робот Grabowski шириной 13,5 см и длиной 2,8 метра позволяет сделать геотермальную скважину у себя на заднем дворе.

Команда Borobotics разработала автономную буровую машину Фото: Borobotics

Соучредитель Borobotics Мориц Пилл отметил, что во многих европейских странах на глубине 250 метров средняя температура составляет 14 ℃. Этого достаточно для отопления зимой и охлаждения здания летом.

"Бурение станет возможным на объектах, где сегодня это было бы немыслимо — в небольших садах, на парковках и, возможно, даже в подвалах", — подчеркнул Пилл.

В пресс-релизе сказано, что Grabowski является первой в мире геотермальной дрелью, работающей автономно. С помощью специальных датчиков машина способна определять, какой тип материала она бурит. Если по пути вниз "робот-червь" натыкается на источник воды или газовый резервуар, он автоматически запечатывает скважину.

3D-рендер геотермальной буровой установки Borobotics Фото: Borobotics

При этом Grabowski имеет несколько недостков. Этот аппарат менее мощный, чем более крупные установки. Оно также медленнее и может копать только на максимальную глубину 500 метров. Но, по словам производителя, для целевого рынка этого более чем достаточно.

На данный момент Borobotics разрабатывает свой первый рабочий прототип. Компания надеется испытать робота в реальных условиях уже в этом году.

Напомним, последние достижения в области систем EGS (Enhanced Geothermal Systems) могут сделать геотермальную энергию более доступной, превратив ее в надежную альтернативу ядерной энергетике.

Также сообщалось, что исследователи выявили под землей на территории Финляндии практически неисчерпаемый источник геотермальной энергии, который потенциально может прослужить миллионы лет.