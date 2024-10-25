Вместо атомных станций: новая технология позволит получать энергию "из земли" почти везде

В Минэнергетики США считают, что к 2050 году геотермальные источники могли бы обеспечить энергией до 260 миллионов американских домов.

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Последние достижения в области систем EGS (Enhanced Geothermal Systems) могут сделать геотермальную энергию более доступной, превратив ее в надежную альтернативу ядерной энергетике. Об этом пишет портал ECOticias.

Сообщается, что геотермальную энергию традиционно добывают в регионах, богатых природными горячими источниками. Однако из-за географических ограничений традиционных методов только 0,5% международной возобновляемой энергии поступает из геотермальных источников.

По данным портала, EGS может "изменить правила игры", позволив добывать энергию практических везде. Эта технология включает метод гидравлического разрыва пласта, который также применяется в нефтяной и газовой промышленности, для создания искусственных водоемов в горячих породах глубоко под землей.

Как объясняют в издании, при EGS вода закачивается в пласты горячих пород, нагревая их до температур, превышающих 200 °С. Затем эта нагретая вода направляется во внешнюю среду через альтернативную скважину, где она может быть использована для производства электроэнергии с помощью турбин. Таким образом геотермальную энергию можно будет получать на большем количестве объектов, чем когда-либо.

По данным Министерства энергетики США, к 2050 году геотермальные источники могла бы обеспечить энергией до 260 миллионов домов в США. Этот источник энергии полностью возобновляем, стабилен и не выбрасывает углекислого газа, что делает его надежной альтернативой атомной энергии. Некоторые эксперты даже полагают, что EGS может превзойти атомную энергию по объему производства.

В статье также упоминаются трудности, с которыми сталкивается EGS. Во-первых, бурение глубоко под землей является дорогим и технически сложным. Во-вторых, это может иметь экологические последствий, включая небольшие землетрясения и проблемы с водоснабжением в засушливых регионах.

При этом в издании считают, что прогресс в технологиях и оперативной тактике поможет смягчить эти трудности. Современные исследования показывают, что геотермальные скважины могут работать адаптивно, позволяя операторам изменять закачку и выброс воды в зависимости от необходимости.

Напомним, Исландия получает более 70 % энергии из геотермальных источников, что снижает зависимость от импорта, а также позволяет экономить около 3,5 % ВВП в год при населении менее 400 000 человек.

В свою очередь французская компания Compagnie Générale de Géophysique-Veritas предложила технологию использования геотермальной энергии на больших морских глубинах для извлечения тепла, которое выделяется между тектоническими плитами.