Замість атомних станцій: нова технологія дасть змогу отримувати енергію "із землі" майже скрізь

У Міненергетики США вважають, що до 2050 року геотермальні джерела могли б забезпечити енергією до 260 мільйонів американських будинків.

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Останні досягнення в галузі систем EGS (Enhanced Geothermal Systems) можуть зробити геотермальну енергію доступнішою, перетворивши її на надійну альтернативу ядерній енергетиці. Про це пише портал ECOticias.

Повідомляється, що геотермальну енергію традиційно добувають у регіонах, багатих на природні гарячі джерела. Однак через географічні обмеження традиційних методів тільки 0,5% міжнародної відновлюваної енергії надходить із геотермальних джерел.

За даними порталу, EGS може "змінити правила гри", дозволивши видобувати енергію практично скрізь. Ця технологія використовує метод гідравлічного розриву пласта, який також застосовується в нафтовій і газовій промисловості для створення штучних водойм у гарячих породах глибоко під землею.

Як пояснюють у виданні, у процесі EGS вода закачується в пласти гарячих порід, нагріваючи їх до температур, що перевищують 200 °С. Потім ця нагріта вода спрямовується в зовнішнє середовище через альтернативну свердловину, де вона може бути використана для виробництва електроенергії за допомогою турбін. У такий спосіб геотермальну енергію можна буде отримувати на більшій кількості об'єктів, ніж будь-коли.

За даними Міністерства енергетики США, до 2050 року геотермальні джерела могли б забезпечити енергією до 260 мільйонів будинків у США. Це джерело енергії повністю поновлюване, стабільне і не викидає вуглекислого газу, що робить його надійною альтернативою атомній енергії. Деякі експерти навіть вважають, що EGS може перевершити атомну енергію за обсягом виробництва.

У статті також згадуються труднощі, з якими стикається EGS. По-перше, буріння глибоко під землею є дорогим і технічно складним. По-друге, це може мати екологічні наслідки, включно з невеликими землетрусами та проблемами з водопостачанням у посушливих регіонах.

Водночас у виданні вважають, що прогрес у технологіях і оперативній тактиці допоможе пом'якшити ці труднощі. Сучасні дослідження показують, що геотермальні свердловини можуть працювати адаптивно, даючи змогу операторам змінювати закачування і викид води залежно від необхідності.

Нагадаємо, Ісландія отримує понад 70 % енергії з геотермальних джерел, що знижує залежність від імпорту, а також дає змогу заощаджувати близько 3,5 % ВВП на рік за умови населення менше ніж 400 000 осіб.

Зі свого боку французька компанія Compagnie Générale de Géophysique-Veritas запропонувала технологію використання геотермальної енергії на великих морських глибинах для вилучення тепла, яке виділяється між тектонічними плитами.