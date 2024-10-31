"Доступен 24/7": названы "ошеломляющие" плюсы нового источника энергии (видео)

По мнению американских чиновников, геотермальные источники будут играть неотъемлемую роль в дальнейшем развитии зеленой энергетики.

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В мире набирает популярность геотермальная энергия, которая является возобновляемой и экологический чистой. О плюсах и минусах геотермальных источников рассказали исполнительный директор Управления энергетики штата Колорадо Уилл Тур и менеджер геотермальной программы Управления энергетики штата Колорадо Брайс Картер порталу The Cool Down.

Что такое геотермальная энергия

Как отмечает Брайс Картер, существует два разных вида геотермальной энергии. Первый вид — неглубокая геотермальная энергия, также известная как низкотемпературная. Она используется для обогрева и охлаждения зданий.

Принцип добычи этой энергии следующий: трубы, заполненные водой (иногда и другими жидкостями), прокладываются из зданий в землю, где они петляют и обмениваются теплом с землей, а затем возвращаются на поверхность, где эта энергия используется либо для обогрева воздуха, либо для его охлаждения.

По словам Брайса Картера, этот метод очень эффективен по сравнению с газовыми и другими вариантами воздушных тепловых насосов. Чтобы ускорить развитие низкотемпературной геотермальной энергетики, в США разработали систему грантов.

"Мы начинаем смотреть в будущее на ближайшие пару десятилетий, есть существенная экономия, но рынок все еще должен наверстать упущенное, чтобы помочь в разработке этих проектов. Так что это финансирование действительно должно помочь подчеркнуть возможности, которые может предоставить геотермальная энергия", — отметил Брайс Картер.

Что касается глубокой или высокотемпературной геотермальной энергии, она предусматривает бурение в глубине коренной породы земной коры минимум на 760 метров с целью найти температуру выше 121.°C. Затем жидкость закачивается в эти породы, часто в процедуре, похожей на фрекинг, а затем снова извлекается для производства пара и энергии.

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По словам Брайса Картера, есть некоторые проблемы, связанные с глубинной геотермальной энергией, в частности риск возникновения нестабильности грунта. При этом чиновник отметил, что технология, используемая нефтегазовой промышленностью для картирования горных пород глубоко под землей, минимизирует этот риск.

"Если вы занимаетесь разработкой геотермальной энергии. Это означает, что вам не придется использовать турбины, работающие на природном газе, и все, что связано с бурением скважин для добычи этого природного газа. В результате риски, связанные с геотермальной энергией, очень низки", — утверждает Уилл Тур.

Кроме того, по словам Уилла Тура, поскольку значительная часть технологий уже применяется на нынешних месторождениях нефти и природного газа в Колорадо, преобразование этих месторождений в геотермальные электростанции окажет минимальное воздействие на окружающую среду.

Как отмечают в издании, новый источник имеет "ошеломляющие" преимущества. Оба чиновника считают, что геотермальная энергия будет играть неотъемлемую роль в дальнейшем развитии зеленой энергетики.

"Вам нужна какая-то форма управляемой генерации энергии, электричество, которое доступно 24/7, чтобы просто заставить сеть функционировать. Сейчас это использование так называемых газовых турбин для поддержки ветра и солнца, но по мере того, как вы приближаетесь к нулевым выбросам, вам придется заменить газовые турбины чем-то другим, что доступно 24/7, но является нулевым выбросом, и это идеальная роль для геотермальной энергии", — подытожил Уилл Тур.

Напомним, исследователи выявили под землей на территории Финляндии практически неисчерпаемый источник геотермальной энергии, который потенциально может прослужить миллионы лет.

В свою очередь американская компания Fervo Energy заявила, что достигла рекордных показателей производительности геотермальной скважины на Cape Station, а также расширила границы бурения при высоких температурах.