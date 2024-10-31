"Доступний 24/7": названо "приголомшливі" плюси нового джерела енергії (відео)

На думку американських чиновників, геотермальні джерела відіграватимуть невід'ємну роль у подальшому розвитку зеленої енергетики.

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У світі набирає популярності геотермальна енергія, яка є відновлюваною та екологічно чистою. Про плюси і мінуси геотермальних джерел розповіли виконавчий директор Управління енергетики штату Колорадо Вілл Тур і менеджер геотермальної програми Управління енергетики штату Колорадо Брайс Картер порталу The Cool Down.

Що таке геотермальна енергія

Як зазначає Брайс Картер, існує два різні види геотермальної енергії. Перший вид — неглибока геотермальна енергія, також відома як низькотемпературна. Вона використовується для обігріву та охолодження будівель.

Принцип видобутку цієї енергії наступний: труби, заповнені водою (іноді й іншими рідинами), прокладають із будівель у землю, де вони петляють і обмінюються теплом із землею, а потім повертаються на поверхню, де цю енергію використовують або для обігріву повітря, або для його охолодження.

За словами Брайса Картера, цей метод дуже ефективний порівняно з газовими та іншими варіантами повітряних теплових насосів. Щоб прискорити розвиток низькотемпературної геотермальної енергетики, у США розробили систему грантів.

"Ми починаємо дивитися в майбутнє на найближчі пару десятиліть, є суттєва економія, але ринок все ще повинен надолужити згаяне, щоб допомогти в розробці цих проєктів. Тож це фінансування дійсно має допомогти підкреслити можливості, які може надати геотермальна енергія", — зазначив Брайс Картер.

Щодо глибокої або високотемпературної геотермальної енергії, вона передбачає буріння в глибині корінної породи земної кори щонайменше на 760 метрів з метою знайти температуру вище 121 °C. Потім рідину закачують у ці породи, часто в процедурі, схожій на фрекінг, а потім знову витягують для виробництва пари та енергії.

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За словами Брайса Картера, є деякі проблеми, пов'язані з глибинною геотермальною енергією, зокрема ризик виникнення нестабільності ґрунту. При цьому чиновник зазначив, що технологія, яка використовується нафтогазовою промисловістю для картування гірських порід глибоко під землею, мінімізує цей ризик.

"Якщо ви займаєтеся розробкою геотермальної енергії. Це означає, що вам не доведеться використовувати турбіни, що працюють на природному газі, і все, що пов'язано з бурінням свердловин для видобутку цього природного газу. У результаті ризики, пов'язані з геотермальною енергією, дуже низькі", — стверджує Вілл Тур.

Крім того, за словами Вілла Тура, оскільки значна частина технологій вже застосовується на нинішніх родовищах нафти і природного газу в Колорадо, перетворення цих родовищ на геотермальні електростанції матиме мінімальний вплив на навколишнє середовище.

Як зазначають у виданні, нове джерело має "приголомшливі" переваги. Обидва чиновники вважають, що геотермальна енергія відіграватиме невід'ємну роль у подальшому розвитку зеленої енергетики.

"Вам потрібна якась форма керованої генерації енергії, електрика, яка доступна 24/7, щоб просто змусити мережу функціонувати. Наразі це використання так званих газових турбін для підтримки вітру та сонця, але в міру того, як ви наближаєтесь до нульових викидів, вам доведеться замінити газові турбіни чимось іншим, що доступне 24/7, але є нульовим викидом, і це ідеальна роль для геотермальної енергії", — підсумував Уілл Тур.

Нагадаємо, дослідники виявили під землею на території Фінляндії практично невичерпне джерело геотермальної енергії, яке потенційно може прослужити мільйони років.

Зі свого боку американська компанія Fervo Energy заявила, що досягла рекордних показників продуктивності геотермальної свердловини на Cape Station, а також розширила межі буріння за високих температур.