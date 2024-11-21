Приклеєний скотчем до стіни банан продали за $6 млн: що він означає і в чому цінність

Попередня вартість резонансної інсталяції Мауріціо Каттелана з Італії становила від 1 до 1,5 мільйона доларів, однак твір вдалось продати значно дорожче.

Інсталяція під назвою "Комедіант" італійського художника Мауріціо Каттелана, чий дебют на ярмарку Art Basel у грудні 2019 року підкорив увесь світ, знову потрапила у заголовки світової преси.

Приклеєний скотчем до стіни банан, який свого часу спровокував грандіозний скандал, збурив уяву аудиторії та перевернув саме уявлення про сучасне мистецтво, днями продали на торгах одного з найбільших у світі аукціонних будинків Sotheby's за 6,2 мільйона доларів.

Попередня вартість лота становила від 1 до 1,5 мільйона доларів, однак твір вдалось продати значно дорожче. Повідомляється, що покупцем став Джастін Сан — китайський колекціонер та засновник блокчейн-платформи Tron.

Новий власник назвав придбану роботу не просто витвором мистецтва, а культурним феноменом. Він також пообіцяв з'їсти фрукт й підкреслив, що це буде частиною унікального досвіду.

Банан Каттелана: в чому суть

Інсталяція "Комедіант" Мауріціо Каттелана складається з банана, прикріпленого до стіни навскоси сірим будівельним скотчем на висоті 160 сантиметрів від підлоги.

За словами мистецтвознавців, цей об’єкт належить до рідкісного виду експонатів, які не потребують представлення та пояснення. Цікаво, що банан навіть потрапив на обкладинку The New York Post, розділивши думки глядачів та критиків. Інсталяція стала вірусною сенсацією, зібравши рекордну аудиторію глядачів та заполонивши соціальні мережі.

Каттелан як митець спонукає світ переглянути те, що ми визначаємо як мистецтво, а також провести інвентаризацію цінностей, які ми шукаємо у ньому. Мауріціо відомий іншими сміливими роботами, такими як золотий унітаз і скульптура тата, збитого метеоритом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 2-річному хлопчику Лорану Шварцу, якого називають "маленьким Пікассо", запропонували 250 тисяч фунтів стерлінгів (13,6 млн грн) за полотно. Раніше близько 30 його барвистих робіт продали колекціонерам за ціною від 8 до 12 тисяч фунтів стерлінгів (від 434 до 652 тис. грн) за кожну.

А от найбагатша жінка Австралії Джина Рінегарт виявилася незадоволеною картиною художника Вінсента Наматіжири, на якій зображено її портрет. Жінка звернулася до директора виставки з проханням прибрати роботу.