Гламурная сторона форума в Давосе. Где живут гости, и сколько стоит участие

В Швейцарии стартовал Всемирный экономический форум в Давосе. Его официальная сторона широко освещается в прессе, но визит на курорт в это период еще славится высокими ценами

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Обычно про Всемирный экономический форум в Давосе говорят с позиции деловых встреч и важных выступлений. Несомненно, ради этого все и съезжаются в этот небольшой курортный городок в швейцарских Альпах. Но таблоиды обычно интересует не только деловая сторона форума, с которой все ясно и которая широко освещается, но также и гламурная сторона: где проживают гости, сколько стоит участие и что вообще особенного в Давосе.

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Форум 2022 года не похож на предыдущие по двум причинам. Во-первых, он проходит не в конце января, как обычно, а в мае: сроки подвинули из-за пандемии коронавируса, во-вторых, на нем не будет представителей РФ по очевидной причине. Граждан страны, которая напала на соседа – в Швейцарии не ждут.

Впрочем, в Сети уже появились статьи, рассказывающие пикантные подробности о шикарных вечеринках а ля рюсс, где рекой лилась водка, подавали икру, а гостей приветствовали очаровательные девушки, выдающие себя за переводчиц.

Но и без подобных вечеринок Давос остается весьма дорогим удовольствием. Для начала стоит выяснить, что вообще такого особенного в этом швейцарском городке.

Почему именно Давос

Горнолыжный курорт Давос (Davos) расположен в кантоне Граубюнден (Graubünden) в восточной части Швейцарии. Это самый высокогорный город в Европе, он находится на высоте 1560 метров над уровнем моря.

[ + – ] Давос - вид на центр города Фото: Соцсети

Это сравнительно молодой горнолыжный курорт – действует с 1931 года, однако Давос стал популярным еще в конце 19 века. Благодаря своему чистейшему воздуху, высоте и обилию солнца он был идеален для людей, больных туберкулезом. Здесь в 1882 году проживал в санатории Р.Л. Стивенсон. А сэр Артур Конан Дойль, бывший здесь в 1894-95 гг, стал первым, кто катался здесь на горных лыжах.

В 1912 году Томас Манн вдохновился красотами Давоса и по впечатлениям написал "Волшебную Гору". Сейчас санаторий, где он жил, называется Waldhotel Bellevue и в нем можно остановиться. Также тут отдыхал, а после прихода нацистов к власти, переселился сюда навсегда немецкий импрессионист Эрнст Людвиг Кирхнер. Когда нацисты причислили Кирхнера к выродившимся художникам и убрали все его картины из галерей, от отчаяния он покончил жизнь самоубийством. Сейчас тут находится его музей.

Рядом расположены австрийская граница и княжество Лихтенштейн, но при этом добраться до Давоса нелегко. В какой-то мере этим и был обусловлен выбор Давоса для ВЭФ – небольшой городок с 14 тысячами населения, расположенный в горах, легко охранять.

[ + – ] Улицы Давоса Фото: ТАСС

В Давос можно добраться на поезде из Цюриха – это займет два часа, также можно на машине, но зимой возможны задержки из-за снегопадов. В Давосе есть две остановки поезда – Davos Dorf, ближе к которому расположен подъемник на Парсенн, и другая часть – Davos Platz, где находится кабина в зону катания Якобсхорн. Билет для взрослого от Цюриха до Давоса стоит от 56 CHF в одну сторону. Впрочем, сильных мира сего, которые съезжаются в Давос, такие мелочи не интересуют, они обычно прилетают на частных бизнес-джетах и добираются до городка на вертолетах.

[ + – ] Вертолет взлетает из аэропорта Цюриха в окружении бизнес-джетов Фото: ТАСС

Давос недешев и в обычный, внефорумный период, однако на время Всемирного экономического форума, цены здесь поднимаются на заоблачную высоту. Несколько лет назада на вопрос корреспондента Euronews, почему в качестве места проведения Всемирного экономического форума был выбран именно Давос, представительница канадской компании пошутила: "Почему был выбран Давос? Явно не из-за его доступности". Этот ответ наиболее точно отражает атмосферу форума, не только в прямом, но и в переносном смысле.

Сколько стоит участие в Форуме в Давосе

Когда Форум был основан в 1971 году профессором Женевского университета Клаусом Швабсом, все было немного проще. Форум подразумевался, как платформа для встреч ведущих западноевропейских бизнесменов и политиков для обсуждения перспектив развития европейского бизнеса на мировом рынке и назывался Европейский форум менеджмента.

Однако с течением времени и ростом числа ключевых игроков мирового финансового рынка и других областей экономики, Давос превратился в одно из самых ожидаемых ежегодных мероприятий в мире. И теперь его посещают не только бизнесмены, но и первые лица государств, что, конечно, оказывает влияние на цены, количество охраны и прочие факторы. На время Форума в Давосе с одинаковой долей вероятности можно встретить президента какого-нибудь государства и снайпера, охраняющего покой гостей.

[ + – ] Снайперы на крышах в Давосе Фото: Getty Images

Швейцария выступает в качестве принимающей стороны. Официальное открытие очередной сессии возложено на плечи президента Швейцарии в данном году. Швейцарское правительство считает, что Форум в Давосе является "экстраординарным событием для Швейцарии" и что он дает возможность мировым лидерам встречаться и обмениваться мнениями по глобальным проблемам в защищенных и комфортных условиях.

Напомним, что участие в Форуме небесплатное. Стандартный пакет участника форума стоит 70 тысяч швейцарских франков или почти 72 тысячи долларов. Премиальное предложение, которое дает право посетить панельные сессии с участием мировых лидеров, в Давосе стоит почти 360 тысяч долларов.

Однако даже премиальный пакет участника форума не включает проживание, поэтому правительственные делегации бронируют отели за год вперед.

Где останавливаются в Давосе

Шале на время ВЭФ расписаны на годы вперед, их традиционно арендует один и тот же человек или семья. Стоимость апартаментов на время проведения форума взлетает в десятки раз, а эконом-варианты сдают по цене премиум-класса. Так что многие бизнесмены предпочитают останавливаться в близлежащих городах — Санкт-Морице, Лугано и Локарно, потому что добираться до места проведения форума вполне удобно с помощью вертолетного такси.

Цены за апартаменты , могут составлять 2-2,5 тысяч евро за ночь, тогда как в обычное время они стоят 100-125 франков за ночь.

Стандартный номер в пятизвездочном отеле, забронированный за несколько месяцев вперед, стоит 1,5 тысячи долларов в сутки.

Участие президентов в форуме бесплатное, их приглашают организаторы. Бюджет ВЭФ формируется за счет ежегодных членских взносов.

Традиционно, первые лица государств проживают в 5-звездочном отеле Steigenberger Grandhotel Belvеdеre. На период проведения форума сюда заселяли исключительно участников мероприятия.

[ + – ] Отель Steigenberger Grandhotel Belvеdеre Фото: ТАСС

Вип-гостей в "Бельведере" в 2016 году обслуживали 300 официантов. Только для фуршетов саммита было закуплено 50 тысяч коробок конфет, 16 700 бутылок воды, 1056 бутылок шампанского, 4500 бутылок вина, 360 бутылок более крепких спиртных напитков, 8200 бутылок сока.

Украинские президенты раньше останавливались в отдельном шале. Виктор Ющенко и Виктор Янукович в свое время облюбовали Виллу Сюрлей (Villa Surlej) на берегу озера Давос. Виктор Янукович, когда приезжал на 42-й форум в 2012-м занимал только верхний, третий, этаж. А вот Виктор Ющенко занимал шале целиком.

Делегации частенько предпочитают городок Клостерс, который расположен за 12 км от Давоса. Там часто проживают и журналисты. Клостерс — любимый курорт принца Чарльза и английской королевской семьи.

А 45-й президент США Дональд Трамп любил останавливаться в отеле InterContinental Davos, который за его округлую форму и цвет называют "Золотым яйцом". Здесь имеется специальный "бронеэтаж" и бункер, что делает его весьма привлекательным для тех, кто озабочен безопасностью. Причем летел президент на вертолете Marine One ("Морской пехотинец – 1") из Цюриха, что заняло всего 45 минут.

[ + – ] Отель InterContinental Davos, столь любимый Дональдом Трампом Фото: ТАСС

Еще один популярный (и очень дорогой) отель, где любят размещаться гости Форума — Hilton Garden Inn Davos.

[ + – ] Ресторан отеля Hilton Garden Inn Davos Фото: ТАСС

К слову, в этот раз украинский президент Владимир Зеленский в Давос не ездил, он включался онлайн из Киева и призвал ввести максимальные санкции против агрессора. А также противостоять РФ максимально жестко. "Мы должны не реагировать, а действовать превентивно. И не только адаптировать под новые реалии то, что у нас есть, а создавать новые инструменты. Не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения Россией химического, биологического или, не дай бог, ядерного оружия. Не создавайте у агрессора впечатления, что мир якобы не будет оказывать достаточное сопротивление. Защищайте сразу по-максимуму свободу и нормальный, полезный для всех миропорядок", – призвал он.