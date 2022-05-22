Давос-2022 пройдет без россиян и их шикарных вечеринок — Bloomberg

Это будет первая встреча Всемирного экономического форума без единого российского чиновника или бизнесмена, которые, кроме переговоров, прославились еще и своими роскошными вечеринками

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В Давосе после начала войны в Украине больше не будет шикарных вечеринок российских олигархов. Как пишет издание Bloomberg, приемы с водкой и икрой, который проходили для избранных в швейцарских Альпах, не состоятся

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Сегодня в Давосе стартует Всемирный экономический форум, однако его формат будет разительно отличаться от прошлых лет. Во-первых, проходить он будет значительно позже, нежели обычно, так что, как отмечают журналисты, гостям не придется "мерзнуть в Альпах", а также на форуме не будут присутствовать представители РФ, что произойдет впервые с развала СССР.

Давос-2022, по данным журналистов, должны посетить свыше 2500 тысяч человек, в том числе около 50 мировых лидеров. Встреча ВЭФ будет проходить под девизом "Переломный момент истории: Государственная политика и бизнес-стратегии". Сейчас, когда в Украине идет война, журналисты предсказывают, что на встречах будет более уместен более сдержанный тон.

Ожидается доклад от президента Украины Владимира Зеленского, который пройдет в режиме видеоконференции.

В 2022 году, когда российские олигархи попадают под санкции по всему миру и вынуждены прятать свои яхты по безопасным портам, не будет открыт так называемый Русский дом, который славился своей охлажденной водкой. Вместо него Фонд Виктора Пинчука создал "Дом военных преступлений России", в котором будет представлена выставка о военных преступлениях, совершенных российскими оккупантами в Украине.

[ + – ] "Русский дом" в Давосе Фото: РИА Новости

Сейчас, когда форум в Давосе пройдет в новом формате, всплывают интересные подробности о том, что происходило на закрытых вечеринках российских олигархов. Отмечается, что на них частенько присутствовали большие группы молодых женщин без аккредитации, которые утверждали, работают переводчиками.

А макроэкономист Сандра Навиди в своей книге Superhubs вспоминала вечеринки с "бесконечными потоками лучшего шампанского, водки и черной икры среди танцующих казаков и русских моделей".

На последней встрече в Давосе в 2020 году российские магнаты были третьими по количеству миллиардеров. Но их будущее в Давосе начало рушиться всего через три дня после того, как Москва напала на Украину, когда основатель ВЭФ Клаус Шваб и президент Борге Бренде выступили с заявлением, осуждающим "агрессию России против Украины".

Это контрастирует с отношением к России после того, как Путин аннексировал Крым в 2014 году. Несмотря на то, что официальное присутствие России в Давосе сократилось, российские олигархи продолжали удерживать свой высокий статус.

Так, собираясь в швейцарские Альпы, председатель и главный исполнительный директор ВТБ Андрей Костин сказал: "У нас здесь есть друзья. Украинские друзья, европейские друзья, американские друзья".

И в том же году он закатил шикарную вечеринку в отеле InterContinental на горнолыжном курорте, где посетителей встречали полуобнаженные модели в золотых нарядах. Подавали икру, а на сцене выступали гитарист Эл Ди Меола, Леонид Агутин, а также Эмира Кустурицы и The No Smoking Orchestra.

[ + – ] Выступление Леонида Агутина в Давосе Фото: Соцсети

В 2011 году было устроено целое ледовое шоу со звездами фигурного катания.

А в 2018 году Россия даже грозила бойкотом ВЭФ после того, как США ввели санкции против бизнесменов Виктора Вексельберга, Дерипаски и Костина. Тогда официальный Кремль заявил, что организаторы отказались от плана запретить им участие.

После вторжения ВС РФ в Украину, некоторые российские миллиардеры продолжают поддерживать политику российского президента, однако некоторые, как тот же Олег Дерипаска, попавший под санкции ЕС, уже назвал войну "безумием". Впрочем, эксперты считают, что ему и прочим российским олигархам, выступившим против Путина, это не поможет в ближайшее время вернуться в Давос.

Напомним, ранее Фокус писал, что вскоре после вторжения российских войск в Украину, на курорте Куршевель, столь любимом российскими богачами, было отменено 90% брони. Хоть этот курорт популярен у туристов со всего мира, самыми расточительными были именно россияне.

"Таким компаниям, как мы, и всем отелям сложно, потому что россияне тратят много денег. Я надеюсь, что англичане вернутся, но это не та клиентура. Проблема в том, что Куршевель подстраивался под россиян. А если русских нет, то кто их заменит во всех этих отелях и шале? ", — заявил один из владельцев модных бутиков.