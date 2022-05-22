Давос-2022 пройде без росіян і їхніх шикарних вечірок — Bloomberg

Це буде перша зустріч Всесвітнього економічного форуму без жодного російського чиновника чи бізнесмена, які, окрім переговорів, прославилися ще й своїми розкішними вечірками.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У Давосі після початку війни в Україні більше не буде розкішних вечірок російських олігархів. Як пише видання Bloomberg, прийоми з горілкою та кав'яром, які проходили для обраних у швейцарських Альпах, не відбудуться.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Сьогодні в Давосі стартує Всесвітній економічний форум, проте його формат разюче відрізнятиметься від минулих років. По-перше, проходити він буде значно пізніше, ніж зазвичай, тож, як зазначають журналісти, гостям не доведеться "мерзнути в Альпах", а також на форумі не будуть присутні представники РФ, що відбудеться вперше з розвалу СРСР.

Давос-2022, за даними журналістів, мають відвідати понад 2,5 млн осіб, зокрема майже 50 світових лідерів. Зустріч ВЕФ проходитиме під девізом "Переломний момент історії: Державна політика та бізнес-стратегії". Зараз, коли в Україні триває війна, журналісти передбачають, що на зустрічах буде доречнішим більш стриманий тон.

Очікується доповідь від президента України Володимира Зеленського, яка відбудеться у режимі відеоконференції.

У 2022 році, коли російські олігархи потрапляють під санкції по всьому світу та змушені ховати свої яхти безпечними портами, не буде відкрито так званий Російський будинок, який славився своєю охолодженою горілкою. Натомість Фонд Віктора Пінчука створив "Будинок воєнних злочинів Росії", в якому буде представлена виставка про воєнні злочини, скоєні російськими окупантами в Україні.

[ + – ] "Російський дім" у Давосі Фото: РИА Новости

Зараз, коли форум у Давосі пройде у новому форматі, спливають цікаві подробиці про те, що відбувалося на закритих вечірках російських олігархів. Зазначається, що у них часто були великі групи молодих жінок без акредитації, які стверджували, що працюють перекладачами.

А макроекономістка Сандра Навіді у своїй книзі Superhubs згадувала вечірки з "нескінченними потоками кращого шампанського, горілки та чорного кав'яру серед козаків і російських моделей, які танцюють".

На останній зустрічі у Давосі у 2020 році російські магнати були третіми за кількістю мільярдерів. Але їхнє майбутнє в Давосі почало руйнуватися лише через три дні після того, як Москва напала на Україну, коли засновник ВЕФ Клаус Шваб і президент Борге Бренде виступили із заявою, яка засуджує "агресію Росії проти України".

Це контрастує зі ставленням до Росії після того, як Путін анексував Крим у 2014 році. Незважаючи на те, що офіційна присутність Росії в Давосі скоротилася, російські олігархи продовжували утримувати свій високий статус.

Так, збираючись у швейцарські Альпи, голова та головний виконавчий директор ВТБ Андрій Костін сказав: "У нас тут є друзі. Українські друзі, європейські друзі, американські друзі".

І того ж року він влаштував шикарну вечірку в готелі InterContinental на гірськолижному курорті, де відвідувачів зустрічали напівголі моделі в золотих вбраннях. Подавали кав'яр, а на сцені виступали гітарист Ел Ді Меола, Леонід Агутін, а також Емир Кустуриця і The No Smoking Orchestra.

[ + – ] Виступ Леоніда Агутіна в Давосі Фото: Соцсети

У 2011 році було влаштовано ціле льодове шоу із зірками фігурного катання.

А у 2018 році Росія навіть загрожувала бойкотом ВЕФ після того, як США запровадили санкції проти бізнесменів Віктора Вексельберга, Дерипаски та Костіна. Тоді офіційний Кремль заявив, що організатори відмовилися від плану заборонити їм участь.

Після вторгнення ЗС РФ в Україну деякі російські мільярдери продовжують підтримувати політику російського президента, однак деякі, як той же Олег Дерипаска, який потрапив під санкції ЄС, вже назвав війну "божевіллям". Утім, експерти вважають, що йому й іншим російським олігархам, які виступили проти Путіна, це не допоможе найближчим часом повернутися до Давосу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що невдовзі після вторгнення російських військ в Україну, на курорті Куршевель, настільки улюбленому російськими багатіями, було скасовано 90% броні. Хоча цей курорт популярний у туристів з усього світу, найбільш марнотратними були саме росіяни.

"Таким компаніям, як ми, й усім готелям складно, тому що росіяни витрачають багато грошей. Я сподіваюся, що англійці повернуться, але це не та клієнтура. Проблема в тому, що Куршевель підлаштовувався під росіян. А якщо росіян немає, то хто їх замінить у всіх цих готелях та шале?” — заявив один із власників модних бутіків.