"Російський дім" у швейцарському Давосі став "домом воєнних злочинів РФ" (фото)
Учасникам Світового економічного форуму покажуть воєнні злочини, які ЗС РФ скоїли в Україні. Під час дискусій обговорять подальший хід війни та як жити після її завершення.
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Майданчик під назвою "Російський дім" (Russian house) у швейцарському Давосі перейменували на "дім воєнних злочинів Росії" (Russian war crimes house). Про це повідомив фонд українського бізнесмена Віктора Пінчука, який виступив організатором тематичної виставки на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.
"Важливо показувати, як українці захищають демократію та свободу не лише на війні, а й на соціальному та політичному фронтах. Крім традиційної Української ранкової дискусії, Фонд представить виставку Russian War Crimes House", — заявили у фонді.
Мета виставки — викласти основні факти, назвати імена та дати, показати конкретні особи та надати деяким жертвам війни можливість розповісти реальні історії. Виставка працюватиме з 22 по 26 травня, офіційне відкриття відбудеться 23 травня о 9:30.
Окрім цього, 25 травня о 7:30 у Давосі розпочнеться українська ранкова дискусія — традиційний приватний захід, організований фондом Пінчука та його інвестиційною групою EastOne.
Яким буде подальший хід війни та який вигляд матиме майбутнє України та світу після її закінчення? Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN, виступить модератором розмови з професором історії Тімоті Снайдером, головним редактором журналу The Economist Занні Мінтон Беддосом і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", —зазначила пресслужба фонду.
Президент України Володимир Зеленський і його дружина будуть ключовими речниками Українського дому в Давосі, поінформував фонд Пінчука.
Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення в Україну ВЕФ заморозив співпрацю з компаніями російських олігархів.
Правозахисна організація Human Rights Watch раніше обстежила 17 населених пунктів у Київській і Чернігівській областях після російської окупації. Фахівці задокументували 22 випадки позасудових страт і 7 фактів тортур мирних жителів.
Міжнародна організація Amnesty International вважає РФ причетною до воєнних злочинів в Україні.
Американська газета The New York Times 20 травня публікувала невідомі раніше докази воєнних злочинів російських окупантів у Бучі на Київщині.