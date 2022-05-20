"Російський дім" у швейцарському Давосі став "домом воєнних злочинів РФ" (фото)

Учасникам Світового економічного форуму покажуть воєнні злочини, які ЗС РФ скоїли в Україні. Під час дискусій обговорять подальший хід війни та як жити після її завершення.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Майданчик під назвою "Російський дім" (Russian house) у швейцарському Давосі перейменували на "дім воєнних злочинів Росії" (Russian war crimes house). Про це повідомив фонд українського бізнесмена Віктора Пінчука, який виступив організатором тематичної виставки на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Важливо показувати, як українці захищають демократію та свободу не лише на війні, а й на соціальному та політичному фронтах. Крім традиційної Української ранкової дискусії, Фонд представить виставку Russian War Crimes House", — заявили у фонді.

Мета виставки — викласти основні факти, назвати імена та дати, показати конкретні особи та надати деяким жертвам війни можливість розповісти реальні історії. Виставка працюватиме з 22 по 26 травня, офіційне відкриття відбудеться 23 травня о 9:30.

Окрім цього, 25 травня о 7:30 у Давосі розпочнеться українська ранкова дискусія — традиційний приватний захід, організований фондом Пінчука та його інвестиційною групою EastOne.

[ + – ] Виставка працюватиме з 22 по 26 травня

Яким буде подальший хід війни та який вигляд матиме майбутнє України та світу після її закінчення? Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS на каналі CNN, виступить модератором розмови з професором історії Тімоті Снайдером, головним редактором журналу The Economist Занні Мінтон Беддосом і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", —зазначила пресслужба фонду.

Президент України Володимир Зеленський і його дружина будуть ключовими речниками Українського дому в Давосі, поінформував фонд Пінчука.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення в Україну ВЕФ заморозив співпрацю з компаніями російських олігархів.

Правозахисна організація Human Rights Watch раніше обстежила 17 населених пунктів у Київській і Чернігівській областях після російської окупації. Фахівці задокументували 22 випадки позасудових страт і 7 фактів тортур мирних жителів.

Міжнародна організація Amnesty International вважає РФ причетною до воєнних злочинів в Україні.

Американська газета The New York Times 20 травня публікувала невідомі раніше докази воєнних злочинів російських окупантів у Бучі на Київщині.