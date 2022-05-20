"Русский дом" в швейцарском Давосе стал "домом военных преступлений РФ" (фото)

Участникам Всемирного экономического форума покажут военные преступления, которые ВС РФ совершили в Украине. Во время дискуссий обсудят дальнейший ход войны и как жить после ее завершения.

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Площадку под названием "Русский дом" (Russian house) в швейцарском Давосе переименовали в "дом военных преступлений России" (Russian war crimes house). Об этом сообщил фонд украинского бизнесмена Виктора Пинчука, который выступил организатором тематической выставки на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

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"Важно показывать, как украинцы защищают демократию и свободу не только на войне, но и на социальном и политическом фронтах. Кроме традиционной Украинской утренней дискуссии, Фонд представит выставку Russian War Crimes House", — заявили в фонде.

Цель выставки — изложить основные факты, назвать имена и даты, показать конкретные лица и предоставить некоторым жертвам войны возможность поведать реальные истории. Выставка будет работать с 22 по 26 мая, официальное открытие пройдет 23 мая в 9:30.

Кроме этого, 25 мая в 7.30 в Давосе начнется украинская утренняя дискуссия – традиционное частное мероприятие, организованное фондом Пинчука и его инвестиционной группой EastOne.

[ + – ] Выставка будет работать с 22 по 26 мая

"Каким будет дальнейший ход войны и как будет выглядеть будущее Украины и мира после ее окончания? Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN, выступит модератором разговора с профессором истории Тимоти Снайдером, главным редактором журнала The Economist Занни Минтон Беддосом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", – отметила пресс-служба фонда.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга будут ключевыми спикерами Украинского Дома в Давосе, проинформировал фонд Пинчука.

Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину ВЭФ заморозил сотрудничество с компаниями российских олигархов.

Правозащитная организация Human Rights Watch ранее обследовала 17 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях после российской оккупации. Специалисты задокументировали 22 случая внесудебных казней и 7 фактов пыток мирных жителей.

Международная организация Amnesty International считает РФ причастной к военным преступлениям в Украине.

Американская газета The New York Times 20 мая публиковало неизвестные ранее доказательства военных преступлений российских оккупантов в Буче Киевской области.