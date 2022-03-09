Дни шампанского и икры закончились: форум в Давосе "заморозил" Путина и олигархов из РФ

Русские миллиардеры не смогут устроить пышные вечеринки в Давосе, привозить танцовщиц в костюмах казаков и моделей в форме бортпроводников, пишет издание Politico.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе замораживает сотрудничество с компаниями российских олигархов. Об этом написало американское издание Politico.

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Под удар попал исследовательский центр в Москве и консультативный совет, который возглавляет советник президента РФ Владимира Путина по экономике.

"Дни шампанского и икры в Давосе закончились. Или, по крайней мере, дни икры", – отметили журналисты.

[ + – ] ВЭФ может стать мостом между Россией и Украиной

Форум перестал сотрудничать с российскими лицами, находящимися под санкциями, цитирует Politico официального спикера ВЭФ Аманду Руссо.

ВЭФ может стать мостом между Россией и Украиной после завершения активной фазы войны, добавила она.

Форум в Давосе – чем он важен для России

Президент РФ Владимир Путин и его соратник, нынешний замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев выступали на ВЭФ пять раз в период с 2007 по 2021 год, подсчитало Politico. Путина приглашали выступить на форуме в январе 2015 года после вторжения России в Крым, но тогда он отказался.

[ + – ] Путин и Медведев пять раз были в Давосе

"Подыгрывание Путину внезапно перестало быть крутым, ВЭФ вынужден соблюдать санкции США, Евросоюза и Швейцарии против России", – отметили авторы материала.

Давос играл важную роль для российской бизнес-элиты еще до правления Путина, говорится в статье.

Выступление главы коммунистической партии России Геннадия Зюганова на форуме в 1996 году побудило российских бизнесменов Михаила Ходорковского и Бориса Березовского, сформировать "Давосский пакт", план финансирования кампании первого президента РФ Бориса Ельцина.

Пышные вечеринки Дерипаски

В 90-х годах, по информации Politico, русские миллиардеры устраивали пышные вечеринки в Давосе.

В 2016 году горнодобывающий магнат Олег Дерипаска привозил танцовщиц в костюмах казаков и моделей в форме бортпроводников, которые угощали гостей черной икрой и водкой.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения в Украину многие зарубежные компании уходят с рынка РФ. В списке брендов – Рrada, Dior, Gucci. McDonald’s временно закрыл в РФ 850 ресторанов.

Visa и Mastercard 6 марта прекратили работу в России. 140 млн россиян оказались изолированными от рынков США и Евросоюза.

Фокус писал, что "Альфа-Банк Украина" готовится сменить подсанкционных акционеров банка из России Михаила Фридмана и Петра Авена.