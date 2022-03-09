Дні шампанського й ікри закінчилися: форум у Давосі "заморозив" Путіна й олігархів з РФ

Російські мільярдери не зможуть влаштувати пишні вечірки у Давосі, привозити танцівниць у костюмах козаків і моделей у формі бортпровідників, пише видання Politico.

Світовий економічний форум (СЕФ) у Давосі заморожує співпрацю з компаніями російських олігархів. Про це написало американське видання Politico.

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Під удар потрапив дослідницький центр у Москві та консультативна рада, яку очолює радник президента РФ Володимира Путіна з економіки.

"Дні шампанського й ікри в Давосі закінчилися. Або принаймні дні ікри", — зазначили журналісти.

[ + – ] СЕФ може стати мостом між Росією та Україною

Форум перестав співпрацювати з російськими особами, які знаходяться під санкціями, цитує Politico офіційного спікера СЕФ Аманду Руссо.

СЕФ може стати мостом між Росією та Україною після завершення активної фази війни, додала вона.

Форум у Давосі — чим він важливий для Росії

Президент РФ Володимир Путін і його соратник, нинішній заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв виступали на СЕФ п'ять разів у період із 2007 по 2021 рік, підрахувало Politico. Путіна запрошували виступити на форумі в січні 2015 року після вторгнення Росії в Крим, але тоді він відмовився.

[ + – ] Путін і Медведєв п'ять разів були в Давосі

"Підігрування Путіну раптово перестало бути крутим, СЕФ змушений дотримуватися санкцій США, Євросоюзу та Швейцарії проти Росії", — зазначили автори матеріалу.

Давос відігравав важливу роль для російської бізнес-еліти ще до правління Путіна, йдеться у статті.

Виступ глави комуністичної партії Росії Геннадія Зюганова на форумі в 1996 році спонукав російських бізнесменів Михайла Ходорковського та Бориса Березовського, сформувати "Давоський пакт", план фінансування кампанії першого президента РФ Бориса Єльцина.

Пишні вечірки Дерипаски

У 90-х роках, за інформацією Politico, російські мільярдери влаштовували пишні вечірки в Давосі.

У 2016 році гірничодобувний магнат Олег Дерипаска привозив танцівниць у костюмах козаків і моделей у формі бортпровідників, які пригощали гостей чорною ікрою та горілкою.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну багато закордонних компаній залишають ринок РФ. У списку брендів — Рrada, Dior, Gucci. McDonald's тимчасово закрив в РФ 850 ресторанів.

Visa та Mastercard 6 березня припинили роботу в Росії. 140 млн росіян виявилися ізольованими від ринків США та Євросоюзу.

Фокус писав, що "Альфа-Банк Україна" готується змінити підсанкційних акціонерів банку з Росії Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.